Morawiecki loodab jätkuvalt koalitsiooni moodustada

Morawiecki ütles laupäeval Poola uudisteportaalile Interia.pl, et püüab veenda opositsiooniparteide liikmeid, kellel on võtmeteemades temaga sarnased vaated, moodustama koalitsioonivalitsust, vahendas Reuters.

"Ma tahan pöörduda nende parlamendisaadikute poole Kolmandast Teest, Konföderatsioonist ja teistest gruppidest, kes hoolivad sotsiaal- ja suveräänsusprogrammidest ning ebaseadusliku migratsiooni vastu võitlemisest," ütles Morawiecki.

Kuigi Morawiecki Õigus ja Õiglus võitis oktoobris toimunud parlamendivalimised, saades alamkojas 194 kohta, kogusid Euroopa-meelsed opositsiooniparteid – Kodanikeplatvorm, Kolmas Tee ja Vasakpoolsed – kokku 248 mandaati. Opositsioonierakonnad on öelnud, et on valmis moodustama valitsuse, mida juhib Kodanikeplatvormi esimees Donald Tusk. Need erakonnad on kutsunud president Andrzej Dudat üles mitte venitama neile valitsuse moodustamise ülesande andmisega.

"Opositsioon püüab leida kokkulepet. Ma näen seda, ma võtan selle teadmiseks ja ma oskan arvutada. Aga võib-olla, kui me esitleme ohte ja võimalusi, siis me saame uute parlamendiliikmete toetuse," rääkis Morawiecki Interiale.

"Poolakad otsustasid, et meie saavutasime kõrgeima tulemuse. Samal ajal nad ütlesid: sel korral peate te otsima koalitsioonipartneri. Me oleme kohustatud seda proovima," ütles ta.

Kui Morawieckilt küsiti, kas ta võib olla ka valitsuses, mida juhib Poola Rahvapartei (PSL) liider Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, vastas ta jaatavalt. Kosiniak-Kamysz on samas varem eitanud võimalust moodustada PiS-iga koalitsioon.

PSL koos Poola 2025 parteiga võitis Kolmanda Tee valimisliidu nime all parlamendis 65 kohta.

Viimasena parlamendivalimiste künnise ületanud Konföderatsioon, kes sai 18 kohta, on öelnud, et ei liituks ei Õiguse ja Õigluse ega Kodanikeplatvormi valitsusega.