Siseministeerium ei plaani annetuskeskkondi reguleerima hakata

Veebikeskkonna toeta.me haldaja Henri Laupmaa pole tänaseni edasi kandnud kogu raha, mis läbi tema platvormi Ukrainasse droonide saatmiseks koguti. Annetusi saadi kokku pea 225 000 eurot, kampaania korraldajad on sellest kätte saanud umbes poole. Kaamera ette polnud Laupmaa nõus tulema, oma vabanduse pani ta teele helifailiga.

"Sellel nädalal ei olnud kahjuks võimalik kogusummat kampaania eest tasuda. Mul on väga kahju, et ma olen teinud valearvestuse, vigu, mis on kaasa toonud praeguse olukorra, kus me peame tasuma selle kampaania osade kaupa. Võtan omalt poolt vastutuse tekkinud olukorra ees ja ma teen kõik, et see võimalikult kiiresti lahendada. Ja palun väga andeks kõigilt, keda see puudutab," lausus Laupmaa.

Kampaania ühe eestvedaja Eerik-Niiles Krossi sõnul on lugu hale ning õpetlik, kuid annetuste kogumise rangemat kontrolli ta ei poolda.

"Kindlasti saab teha nii, et annetajad on rohkem kaitstud, ja on nõuded, et kes iganes raha korjab füüsiliselt, on kontrollitud ja nõnda edasi. Aga see ei ole tegelikult seda sorti ettevõtmise mõte, siis see muutub millekski muuks. Tänapäeval on ju ka läbi panga võimalik raha koguda. Need annetused kipuvad olema õhinapõhised ja kodanikuühiskonna algatused ja sellistena omavad nad ka omaette väärtust, et inimesed tulevad kokku ja ühiselt aitavad, see on selline talgutraditsioon," lausus Kross.

Ka siseministeeriumi kodanikuühiskonna nõuniku Marten Lauri sõnul ei ole taolised olukorrad põhjust andnud, et annetusplatvorme praegusest enam reguleerida. Küll aga on ministeerium valmis juhtumite lisandumisel kontrolli tugevdama.

"Sellistele heategevusorganisatsioonidele teeb teatavat kontrolli maksu- ja tolliamet, mis vaatab, kas need 2000 pluss organisatsiooni on jätkuvalt heategevuslikud või mitte. Hetkel me usume, et sellest piisab," ütles ta.

MTÜ Slava Ukraini, mille raha kasutuse uurimiseks on samuti kriminaalasi algatatud, on peale eelmise juhi Johanna-Maria Lehtme lahkumist teinud organisatsiooni avatumaks.

"Meil on kulude ülevaade, mida me iga kuu uuendame. Meil on uus põhikiri, kus on selgelt määratletud rollid, võimude lahusus. Tegelikult on tagatud ka see, et otsuseid ei võta organisatsioonis vastu üks inimene, vaid seda teevad nõukogu ja juhatus koos," lausus Viltrop.

Ülevaadet rahade laekumisest võiks Viltropi hinnangul oma annetajatele jagada kõik organisatsioonid.