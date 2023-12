Laupmaa on tagastanud ligi kaks kolmandikku toeta.me annetusrahast

Annetuskampaania eestvedajatega sõlmitud kokkuleppe kohaselt pidi Laupmaa kogu kampaaniaraha üle kandma juba 23. oktoobriks ehk ligi kaks kuud tagasi. Ometigi on praegu veel ligi kolmandik ehk 86 000 eurot toeta.me portaali kaudu kogutud 225 000 eurost veel üle kandmata.

Kampaania eestvedaja Roy Strider ütles, et Laupmaa kannab Threod Systems drooniettevõttele raha jupi kaupa. Poolteist nädalat tagasi laekus drooniettevõttele 9000 eurot, paari nädalat enne seda aga veel 10 000 eurot.

Seda, millal tuleb ülejäänud summa, teab Strideri sõnul vaid jumal ja Henri Laupmaa. "Meie soovime loomulikult selle annetuste raha võimalikult kiiresti kätte saada. See on kuritegelik häbematus, et see kogu protsess on niiviisi veninud," ütles Strider.

Laupmaa ei soovinud teemat reedel kommenteerida.

Strider ütles, et selle raha eest, mis Laupmaalt on kätte saadud, on Threod Systems oma droonide külge kinnitanud juba kümmekond droonide GPS-i signaali segamise vastast seadet. Need droonid on drooniettevõte Strideri sõnul saatnud praeguseks juba ka Ukrainasse.

GPS-signaali segamist takistavaid seadmeid ostetakse droonidele järk- järgult, nii nagu Laupmaalt raha laekub. Kokku peaks sellised seadmed saama 21 Ukrainasse läkitatavat drooni.

"See on väga hea, et need droonid kõikide katsumuste kiuste on nüüd Ukraina taeva all lendamas. Eesti on hetkel sel alal küll maailma tipptase, see on uskumatu, mida me oleme oma riigis tootnud. See droon mahub sõiduauto tagaistmele ja kui ta just õhku ei tõuse või ei maandu, siis üle pea lennates neid põhimõtteliselt ei kuulegi," ütles Strider.

Korjandusega koguti raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems 21 GPS-i segamise vastast seadet. Ettevõte kinnitab plaani järgi need oma droonide külge, mis saadetakse Ukrainasse. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitavad tõrjuda Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas septembri keskel kriminaalmenetlust, et kontrollida teavet, mille kohaselt on veebipõhisel annetusplatvormil toeta.me toimunud heategevusprojekti käigus kogutud summa väidetavalt ebaseaduslikult omastatud.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Anneli Masing ütles toona, et politsei- ja piirivalveamet on esitanud kahtlustuse varade suures ulatuses omastamises nii toeta.me platvormi haldajale mittetulundusühingule Infograafika ja Ergonoomika Instituut kui ka selle ainsale juhatuse liikmele Henri Laupmaale.

Lisaks muusik ja kirjanik Roy Striderile vedasid droonikampaaniat teiste seas eest ka riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.