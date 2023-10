Auvere jaam hakkab küll taas tööle, kuid elektri hinda see alla ei vii

Kui eelmisel nädalal oli keskmine börsielektri hind Eestis 70 eurot megavatt-tunni kohta ja sel nädalal neljapäeva seisuga 88 eurot, siis Soomes oli hind vastavalt 22 ja 29 eurot megavatt-tunni kohta ning Rootsis keskmiselt 10 ja 17 eurot.

Hinnavahe põhjus on üsna lihtne: Soomes ja Rootsis toodetakse tuule ja vee toel odavamat elektrit ning Eesti ja teiste Balti riikidega pole neil kahel piisavalt palju ühendusvõimsust, et see odavam elekter suudaks siinseid hindu oluliselt alla viia.

Ja kui ühendusi pole piisavalt, siis avaldab hinnale üsna tugevalt mõju ka nende väheste ühenduste remont. Energiaekspert Marko Allikson Baltic Energy Partnersist ütles ERR-ile, et sel nädalal on remondis 700-megavatine kaabel Rootsi ja Leedu vahel.

"(Seetõttu) hind kujuneb sageli kas Kesk-Euroopa börside põhjal läbi Leedu-Poola ühenduse või siis kohalike kallimate tootjate pakkumiste põhjal omamata Estlinki pudelikaela tõttu olulist seost Põhjamaade hindadega," märkis Allikson.

Soome ja Eesti on ühendatud kahe Estlinki kaabliga. Estlink 1 võimsus on 350 megavatti, Estlink 2 võimsus 650 megavatti. Kui ülekandevõimsust Soomega oleks rohkem, oleks Eestis hind praegu madalam.

"Põhjamaades on praegu piisavalt hüdroressursse, mis on aidanud hoida sealseid hindu madalamal ülejäänud Euroopast. Kaasa on aidanud ka tuulised madalrõhkkonnad, mille kaasabil on hinnad olnud sageli ka ühekohalised numbrid või lausa negatiivsed," lausus Allikson.

Auvere jaam hoiab ära pigem pöörase hinna

Auvere jaama paneb Enefit Power käima sel laupäeval, nagu varem lubatud. Augusti lõpus tabas rike elektrijaama üht soojusvahetit rike, mille järel jaam seiskus. Kuigi alguses arvati, et remondi saab ära teha vähem kui paari nädalaga, siis tuli välja, et lekkes vanemates soojusvahetites on nii suured, et remondiga ei saa valmis enne elektrijaama aastahooldust, mis pidi lõppema 28. oktoobril.

Enefit Poweri juht Andres Vainola ütles ERR-ile, et praegu tegeldakse Auvere jaama remondijärgse inspektsiooni ja käivitamise ettevalmistusega.

Kui Auvere jaama tööle saab, siis sellest suurt mõju börsielektrihinnale Eestis pole.

"Kuivõrd Auvere jaama turule pakutav võimsus on 274 megavatti, on selle mõju meie regiooni elektrihinnale pigem väike. Rohkem mõjutavad meie elektrihinda Läänemere regiooni taastuvenergia toodang, suurte tuumajaamade töö ning välisühenduste töökindlus," lausus Vainola.

Auvere jaam hoiab pigem ära väga kõrge hinna, kui halbade asjaolude kokkulangemisel hakkab elektri hind järsult tõusma.

"Olukorras, kus Baltikumi ja Põhjamaade vahelistes ühendustes esineb tõrkeid ning Baltikumi elektrihind tõuseb kõrgele, võib Auvere Eesti elektrihindadesse siiski mõningast leevendust tuua," nentis Vainola.

Vainola märkis, et Auvere jaama roll Eesti elektritoodangus on siiski oluline. "Kuna tegu on kõige kaasaegsema koostootmisjaamaga Narva elektrijaamadest, siis suudab see elektrit turule pakkuda kõige konkurentsivõimelisema hinnaga," lausus ta.

Selle nädala alguse seisuga oli tänavu Eestis toodetud 3642 gigavatt-tundi elektrienergiat. Auvere elektrijaam oli tootnud sellest 805 gigavatt-tundi ehk 22 protsenti. Elektrijaama töökindlus on olnud kasutusajast ehk ajast, mil jaam turule on pääsenud, 72 protsenti, ütles Vainola.

Põhjamaadeski kerkib hind ilmade muutudes

Põhjamaad on praegu tuule ja hüdroressursside tõttu heas seisus, sest näiteks Kesk-Euroopas on hind samuti kõrgemal ja sõltub rohkem gaasi hinnast nagu Baltimaadeski, ütles Allikson.

Kui ilm muutub, tähendab see külmadel lähikuudel kõrgemat hinda ajuti ka Soomes.

"Hinnavahed Soomega kaovad, kui talvine ilm on külm ja tuuletu. Kui aga ilm on pehme ja tuuline, siis jätkuvad ka suured hinnavahed, kuna Balti riigid on elektritootmise defitsiidis ning Estlinkide maht, 1000 megavatti, ei ole piisav, et Eesti hindu alla viia," märkis Allikson.

Isegi kui Soome odavam elekter Eestisse tuleb, siis tähendab 1200-megavatine ühendus Lätiga, et meie hind jääb kõrgemaks kui Soomes.

"Eesti ja Läti ühendus laseb vajadusel kogu Soome ülejäägi "lahustuda" teistes puudujäägiga Balti riikides. Kevadise Läti suurvee ajal on küll sageli perioode, kus hinnatasemed ühtlustuvad, kuna Baltikumis suudetakse siis toota piisavalt elektrienergiat," lausus Allikson.