Euroopa Keskpank jättis intressimäärad senisele tasemele

Otsus tähendab, et põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks jääb 4,5 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimääraks 4,75 protsenti ja hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks 4 protsenti.

Varem on EKP tõstnud intressimäärasid kümnel järjestikusel instungil, mis oli pretsedenditu euroala ajaloos. Neljapäevane otsus jätta intressimäärasid senisele tasemele oli prognoositud enamike analüütikute poolt, sest euroala inflatsioon langes enam kui kaks korda võrreldes selle tipuga ning euroala majandus näitab jahenemise märke.

Keskpank teatas, et inflatsioon püsib eelduste kohaselt jätkuvalt liiga kiire liialt pika aja jooksul ja hinnasurve püsib endiselt tugev.

Alusinflatsiooni näitajad on aga leevenenud ning varasem intressimäärade tõstmise mõju avaldub jõuliselt rahastamistingimustes, pidurdades inflatsiooni.

"Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad on piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik," teatas keskpank.