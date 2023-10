Fotod: õpetajad ja nende toetajad avaldasid riigikogu ees meelt

Eesti Haridustöötajate Liit ei ole nõus liiga väikese palgatõusulubadusega järgmisel aastal ja on pöördunud riikliku lepitaja poole, et arutada võimalikke lahendusi, millest üks on ka üldstreik. Haridustöötajad on nõus streigi ära jätma, kui õpetajate alampalk tõuseb järgmisel aastal kaheksa protsenti või ka vähem, kui lepitakse lisaks kokku konkreetne palgatõus järgmisteks aastateks.

Läbirääkimised riikliku lepitajaga on haridustöötajatel, haridusministril ja kohalikel omavalitsustel pooleli.

Haridustöötajate streik saaks toimuda kõige varem novembri eelviimasel nädalal. Neljapäeval toimus aga haridustöötajate toetuseks meeleavaldus Toompea lossi ees. Erinevate elualade esindusorganisatsioonid soovisid meeleavaldusega saata sõnumi, et õpetajate palk tuleb normaliseerida. Meeleavaldusel olid esindatud Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing, Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Inseneride Liit, Eesti Raudteelaste Ametiühing, akadeemiliste ametiühingute liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit.