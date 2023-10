Ilm läheb korraks talviseks

Lähipäevil on ilm talvise sajuga, uuel nädalal läheb jälle soojemaks.

Reede öö on pilves selgimistega. Mandri lõunaosas sajab mitmel pool lund, Liivi lahe piirkonnas ja Saaremaal ka vihma ja lörtsi. Tuul on idast- ja kagust 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril kõikjal kerges miinuses, rannikualadel kohati vahemikus 0 kuni +2 kraadi.

Hommik jätkub pilviselt. Mandri lõunaservas sajab kohati lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja termomeetrinäit on vahemikus -2 kuni +1 kraadi.

Päeval sajab samuti mitmel pool lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ja vihma. Tuul puhub idast- ja kirdest 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb kogu päevaks 0 kraadi ümber, saartel ja rannikul ulatub maksimaalselt +3 kraadini.

Nädalavahetus ja ka uue nädala algus tulevad sajused. Laupäeval langeb mitmel pool nii lund kui ka lörtsi, rannikul ka vihma. Pühapäeval sajab kohati lörtsi ja vihma, mis läheb esmaspäeval pigem vihmasajuks üle ning jätkub ka teisipäeval. Koos lume vihmaks pöördumisega tõuseb tasahilju ka õhutemperatuur, nii et kui laupäeval on päeval -1 kuni +4 kraadi ja öösel -3 kuni +2, siis teisipäevaks tõuseb termomeetrinäit päeval kuni +10 kraadini ja ka öösel miinusesse ilmselt ei lange.