Eksperdid: Iisraeli poliitikud on nii välise kui ka sisemise surve all

Iisraeli maavägede suuroperatsioon Gazas ei sõltu ainult armee valmisolekust. Oluline on, millise reaktsiooni põhjustab see Iisraeli põhiliste vastaste ja liitlaste hulgas, ütlevad eksperdid. Iisraeli poliitikud on otsuseid ette valmistades nii välise kui ka sisemise surve all.

Iisraeli reservväelased ootavad, millal saabub käsk siseneda Gazasse. Tegevusetus teadagi sõdurile hästi ei mõju. Kuid sisse minek ei sõltu ainult Iisraeli kindralite valmisolekust ja poliitikute tahtest, ütlevad eksperdid.

"Iisraelisse rohkem hästi või rohkem halvasti suhtuvad riigid - mitte keegi ei taha, et Iisrael võtaks ette väga suuremahulise sõjalise operatsiooni Gaza territooriumil. Seda eelkõige sellepärast, et see toob kaasa tsiviilohvreid ja muudab üldise rahvusvahelise keskkonna Iisraeli suhtes mitte sõbralikumaks igal juhul," rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks.

Iisrael pole niigi ümbritsetud sõpradest. Põhjapiiri vastas asuv Hezbollah on üks tugevam Iraanist juhitud Iisraeli-vastase leeri element. See leer on nagu kaheksajalg, kelle haarmed on mitmel pool ümber Iisraeli.

Kui Hezbollah avab põhjas teise rinde, ähvardab suur sõda, mida Lähis-Idas vaja pole. USA laevad Vahemeres on samas tunnistuseks, et just selleks valmistutakse.

"Ameerikal paikneb seal väga palju vägesid Iraagis ja Süüria territooriumil. Ja Ühendemiraatides, Kataris jne. On tõusnud oht, et Iraani kontrollitud rühmitused võivad neid rünnata," ütles Saks.

USA on tasakaalustav jõud Iisraeli ja Iraani vahel. Iisraeli poliitikud tunnetavad aga ka sisemist survet. Iisraelis pole ammu olnud üheski küsimuses sellist üksmeelt nagu praegu, ütleb riiki ümberasujatele Lähis-Ida ajalugu ja poliitikat tutvustav Moshe Linetsky.

"Isegi kui meie poliitikud, oletame, poleks huvitatud maavägede operatsioonist, siis seda vältida, arvestades elanikkonna meelsust, oleks poliitikute jaoks väga keeruline," sõnas Linetsky.

"Kui Iisrael seda ei tee, kui ta Hamasi ei hävita või siis väga tõsiselt ei kahjusta, siis on tõenäosus väga kõrge, et taolised rünnakud hakkavad Iisraeli vastu sagenema," ütles Saks.

Seega – Gaza all asuv tunnelite võrgustik pole suurim väljakutse, ütlevad eksperdid. Vaid eesmärgid ja plaan, mis rahuldaks oma rahvast ning oleks seeditav maailmale.