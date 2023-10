MTÜ Slava Ukraini esitas majandusaasta aruande: annetusi tuli 6,5 miljonit

MTÜ Slava Ukraini majandusaasta aruanne annab ülevaate eelmise aasta 7. märtsi ja 31. detsembri vahelisest perioodist.

Aruande järgi kogus 2022. aasta jooksul MTÜ Slava Ukraini 6 525 488 eurot annetusi, millest 4 709 745 laekus Slava Ukraini enda kontole ning 1 815 743 eurot koguti koostöös Tallinna Vanalinna Rotary klubiga. "Lisaks koguti suurel hulgal esemelisi annetusi, mille väärtus ei ole täpselt teada. Esimesel poolaastal koordineeris Slava Ukraini abitegevusi koostöös Tallinna Vanalinna Rotary klubiga," seisis aruandes.

"2022. aastal viidi Ukrainasse üle 90 sõiduki, jagati laiali 2200 talvise välivormi komplekti, viidi toiduabi 18 496 inimesele jms," kirjutasid aruande koostajad.

Majandusaasta aruanne on koostatud 2023. aasta juulis tööle asunud juhatuse poolt. "Aruanne toetub eelkõige olemasolevatele dokumentidele ja BDO Estonia Payroll ja Accounting OÜ poolt koostatud revisjonile ning võib seetõttu olla üksikasjades ekslik," seisas dokumendis.

Majandusaasta aruandesse on tuludeks märgitus 3 997 390 eurot. Kuludeks aga 3 629 943 eurot. Aruandeaasta tulem oli 362 515 eurot.

Tööjõukulud olid kokku 119 238 eurot ning töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli neli.

MTÜ Slava Ukraini kriminaalasi

Riigiprokuratuur alustas mai alguses kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini tegevuse toetuseks kogutud raha kasutamist. Paralleelselt on käimas uurimine ka Ukrainas.

Kellelegi kahtlustust ei ole prokuratuur esitanud.

"Eesti kriminaalasjas on tehtud vajalikud menetlustoimingud, et kontrollida, kas MTÜ Slava Ukraini tegevuses on lähtutud eesmärgist pakkuda Ukrainas humanitaarabi või on keegi MTÜ-le annetatud raha kuritarvitanud. Kuivõrd suur osa vajaminevatest tõenditest asub Ukrainas, siis nende saamiseks peame töötama koos Ukraina kolleegidega ja lähtuma mitte Eesti õiguslikest raamidest, vaid Ukraina kriminaalmenetluse seadustikest ja põhimõtetest. Niipea kui saame rahvusvahelise koostöö käigus kõik tõendid, mis omavad Eesti kriminaalmenetluses tähtsust, otsustame, millised on Eesti kriminaalmenetluses järgmised sammud," lausus riigiprokurör Triinu Olev.

2023. aasta kevadel asus Johanna Maria Lehtme kõrvale juhatuse liikmeks Marika Priske, kelle eestvedamisel viidi revisjoni esimene etapp.

1. juulist alustas MTÜ Slava Ukraini tööd uus juhatus, kelle ülesandeks on organisatsiooni ümberstruktureerimine, protsesside korraldamine,

juba laekunud annetustele väärika ning läbipaistva kasutusviisi leidmine ning organisatsiooni tulevikuplaanide täpsustamine. Organisatsiooni tegevus jätkub, kuni organisatsiooni on vaja või kuni jätkub rahalisi vahendeid oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.