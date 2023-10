ERR Donbassis: Ukraina kasutab Gradi ka täppislaskudeks, mitte ala tabamiseks

Samal ajal kui Ukraina väed püüavad edeneda lõunarindel, teevad Vene väed sama Donbassis. Ukraina väed kasutavad Avdijivka juures Gradi mitmikraketiheitjat täppislaskudeks, mitte ala tabamiseks, milleks see on ette nähtud.

Viimasel ajal on kõige kuumemaks kohaks Donbassis Avdijivka.

"Olukord on natuke teravnenud selle tõttu, et venelased ründavad Avdijivkat. Nad püüavad linna ümber piirata. Olukord on enam-vähem meie kontrolli all. On küll pingeline, aga meie väed peavad vastu," rääkis Ukraina sõjaväelane hüüdnimega Bucks.

"Me töötasime neli päeva järjest ja iga päev hakkasid venelased juba varahommikul ründama. Meil ei ole nii palju ressursse, et välja vahetada neid poisse, kes praegu seal sõdivad. Aga poisid on oma võimaluste piires hästi vastu pidanud ja pole midagi ära andnud," ütles Ukraina sõjaväelane kutsungiga Jääger.

Ukraina vägedel on vaja aina rohkem kaasaegset tehnikat, aga praegu sõdivad nad sellega, mis neil on olemas. Avijivka ümbruses on kasutusel Gradi mitmikraketiheitesüsteem.

"See oli üksiksihtmärk, selle tabamiseks ei olnud vaja lasta tervet paketti. See oli täpne löök, et tabada vaenlase elavjõudu ja mitte hävitada tervet küla," selgitas Bucks Avdijivka juures Vene vägede positsioonide pihta laskmist vaid ühe raketiga.

Tegelikult Grad on mõeldud mitte täppistabamuseks, vaid ala tabamiseks. Vene väed kasutavadki seda just niimoodi.

"Neil on rohkem ressursse, rohkem moona. Nad võivad seda endale lubada. Kui meil oleks sama palju moona kui neil, siis me laseksime ka 20, 40, 50 kaupa. Sellised võimalused meil puuduvad, nii et peame piirduma sellega, mis meil on," tõdes Jääger.

Tema sõnul on ukrainlased vastupealetungi käigus aru saanud, et neil on liiga vähe laskemoona. "Me suudame ainult hoida oma alasid, aga ikkagi edeneme samm-sammult," sõnas ta.