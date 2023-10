Poola konservatiivid püüavad opositsioonisaadikuid üle meelitada

15. oktoobril toimunud valimistel kaotas PiS senise parlamendienamuse Seimi alamkojas. Kolm euroopameelset nimekirja said aga enamuse, nendeks on Donald Tuski juhitud Kodanikeplatvorm, valimisliit Kolmas Tee ja Vasakpoolsed (Lewica). PiS sai 194 kohta ja kolm euroopameelset opositsioonierakonda kokku 248 kohta. Enamuseks on vaja Poola 460-kohalises Seimi alamkojas 231 kohta. Siiski loodab PiS jääda võimule.

Esialgu lootis PiS kokku leppida koalitsiooni moodustamises agraarse Poola Rahvaparteiga (PSL), mis osales valimistel Kolmanda Tee valimisliidus. Siiski ütles PSL-i juht Kosiniak Kamysz, et ta soovib teha koostööd hoopis seniste opositsioonierakondadega.

Nüüd püüab PiS võimule jäämiseks meelitada üle opositsiooni parlamendisaadikuid ükshaaval.

"Minu poole pole veel PiS pöördunud, aga ma olen juba kuulnud, et sellised ettepanekud võivad tulla," ütles Poola ajalehele Gazeta Wyborcza Kodanikeplatvormi vast valitud saadik Anna Sobolak. Siiski ütles Sobolak, et ta kavatseb koostööettepanekust keelduda, kui ta selle saab.

Samas ka senine opositsioon püüab PiS-i enda saadikuid üle meelitada.

"Keegi satub uppuvale laevale ega taha seal olla, sest kõik teavad, et demokraatlik enamus võitis valimised," ütles Lewica saadik Joanna Scheuring-Wielgus. Tema sõnul püüab opositsioon meelitada üle esmakordselt valitud PiS-i parlamendisaadikuid.

Poola president Andrzej Duda ütles eelmisel nädalal pärast läbirääkimisi erakondade juhtidega, et riigis on kaks võimalikku kandidaati peaministri kohale: Kodanikeplatvormi juht Donald Tusk ja PiS-i esindav senine peaminister Mateusz Morawiecki.

Aastatel 2007-2014 peaministri ametikohta pidanud ja seejärel olulistel töökohtadel Euroopa Liidu institutsioonides töötanud Donald Tusk juba osales eelmisel nädalal Brüsselis peetud kohtumisel Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeniga. Tusk väljendas valmidust parandada suhted Varssavi ja Brüsseli vahel, et vabastada Poolale mõeldud, kuid Varssavi vastuoluliste kohtureformide tõttu külmutatud Euroopa Liidu fondide vahendid.