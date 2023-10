Kaupmees: inimesed ostavad vaid hädavajalikku

"Tarbijate kindlustunde vähenemine ja ostujõu vähenemine peegeldub inimeste igapäevasest ostukorvist selgelt välja. Kõik, mida ei ole igapäevaseks toimetulekuks vaja, selliste asjade ostmine on lükatud edasi. Kas lähemasse või kaugemasse tulevikku."

Kui toidukaupade mahulises müügis vaadatakse järgmistele kuudele optimistliku vaatega, siis tööstuskaupade läbimüügi suhtes sellist kindlust pole.

"Langus on püsinud viimased pool aastat ühtlasel tasemel miinuspoolel. Ja on väga palju tootegruppe, kus mitte ainult mahuline müük ei ole languses, vaid ka käive ei suuda korrata eelmise aasta taset. Nii et see teeb kindlasti kaupmehi natukene nukraks."

Kui näiteks Luminori peaökonomist Lenno Uusküla prognoosis septembris, et tuleval aastal kasvav käibemaks toob tänavuse aasta lõpus kaasa inflatsioonilaine, siis Kristjan Anderson seda ei usu.

"Kui vaadata praegu tööstuskaupade läbimüügi dünaamikat, siis olen pigem pessimistlik. Kui ei ole praegu jõudu osta tooteid, siis ma ei näe ka potentsiaali, et käibemaksu kaheprotsendilisel kallinemisel tehakse oluliselt oste ette. Ma arvan, et etteostmine jääb pigem marginaalseks. Kindlasti on kliente, kes selle mõttega võib-olla mõne ostu teevad aasta lõpukuudel, aga suurt potentsiaali ma ei näe."

Anderson tõi ka välja, et tarbijate lojaalsuse pilt on Eestis muutunud ning kõrge hinnatõus on inimestes toonud esile ratsionaalsema ja pragmaatilisema poole.

"Pööratakse oluliselt rohkem kampaaniatoodete poole ja vaadatakse, mida erinevad ketid pakuvad. Kui võtame kogu statistika kokku, siis näeme, et mahtudes me langeme. Ehk lühidalt on pilt selline, et kaupmehed on toidupoodides kaotanud keskmiselt ühe toote tšekilt ja mõni ostukorv on üldse jäänud tegemata. Nii et peab paika oletus, et külastatakse rohkem erinevaid ostukohti, aga kokkuvõttes ostetakse ka mõnevõrra vähem."

Ta lisas, et hetkest, kus inflatsioon ületas 10 protsendi taseme, hakkas oluliselt kasvama kampaaniatoodete osakaal ostukorvis.

"Kui me otsime kuskilt müügitulemustest kasve, siis me näeme seda kampaaniatoodete läbimüügist, kus kasvud on keskeltläbi 30–40 protsenti. Toidupoodides püsib soodushindadega toodete osakaal ostukorvist tugevalt üle 40 protsendi taseme. Et see ei ole ilmutanud kahanemise märke."