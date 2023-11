Lähis-Ida konflikt lõhestab USA demokraatlikku parteid

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu ning Iisrael alustas seejärel Gaza sektori pommitamist. Joe Bideni administratsioon toetab Iisraeli ning mõned vasakpoolsed demokraatliku partei poliitikud kritiseerivad nüüd Valge Maja välispoliitikat.

Washingtoni võimukoridoridest on erimeelsused jõudnud ka USA tänavatele. Nii Iisraeli kui ka Palestiina toetajad loobivad üksteise suunas karme süüdistusi.

Sotsiaalse õigluse liikumise Black Lives Matter (BLM) protestijad, mõned tudengid, vasakpoolsed aktivistid ja õppejõud on Hamasi tegevust üritanud õigustada. Teised aktivistid räägivad jälle palestiinlaste raskest olukorrast ja kritiseerivad teravalt Iisraeli tegevust, vahendas The Wall Street Journal.

"See on olnud paljude liberaalsete juutide jaoks korraga nii uskumatult selgitav kui ka hirmutav moment. Nad helistavad mulle, saadavad sõnumeid ja väljendavad kurbust, et inimesed, kellega nad koos protestisid, põhjused, mille nimel nad protestisid, need inimesed on nad nüüd sellisel hetkel hüljanud," kommenteeris vasakpoolsete aktivistide Palestiina-meelseid proteste juudi valitsusvälise organisatsiooni Anti-Defamation League juht Jonathan Greenblatt.

Vasakpoolsed aktivistid aga väidavad, et president Biden ja teised demokraatide tippjuhid toetavad pimesi parempoolset Iisraeli valitsust.

"Kui olete araabia-ameeriklane või palestiinlane, tunnete, et teil pole tähtsust, tunnete end nähtamatuna," ütles esindajatekojas tegutsevate vasakpoolsete saadikutega seotud Waleed Shahid.

Shahid hoiatas, et Biden võib kaotada nooremate inimeste toetuse. Hiljutine Gallupi uuring näitas, et Bideni toetus alla 35-aastaste valijate seas väheneb. Biden kohtus hiljuti Valges Majas moslemi kogukonna esindajatega. Need esindajad väitsid, et Biden pole näidanud piisavat empaatiat palestiinlaste vastu.

USA seadusandjad võtsid kolmapäeval vastu resolutsiooni, milles väljendasid solidaarsust Iisraeliga tema sõjas äärmusrühmitusega Hamas. Iisraelit toetava resolutsiooni poolt oli 412 saadikut. Vastu olid üheksa vasakpoolset demokraati ja üks vabariiklane. Lisaks jätsid hääletamata kuus demokraatliku partei saadikut.

Demokraatliku partei mõõdukas saadik Josh Gottheimer kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt neid saadikuid, kes resolutsiooni poolt ei hääletanud. Vastuseks hakkas üks vasakpoolne saadik Gottheimerit sõimama. Vasakpoolsed aktivistid ja saadikud kritiseerivad Iisraeli toetamise pärast juba ka senaator Bernie Sandersit.

Antisemitism levib ka USA ülikoolides. Liberaalsed vaatlejad on aastaid hoiatanud, et "antikolonialistlik" seisukoht on õppejõu puhul tihti oluline, et ta saaks üldse ülikoolis tööd teha. Paljud tudengid võtavad nüüd omaks radikaalse hoiaku, mis ratsionaliseerib või õigustab vägivalda, kui seda panevad toime rõhutuks peetavad inimgrupid.

"Ma olen mures, et noortele juurutatakse üha enam mõtteviisi, Iisraeli-vastast vihkamist, mis on nii vihane, et muudab nad ükskõikseks Iisraeli tsiviilisikute ja laste külmaverelise mõrvamise suhtes," rääkis demokraatliku partei mõõdukas poliitik ja esindajatekoja saadik Ritchie Torres.