Tartu pöördub hooldereformi tõttu riigi vastu kohtusse

Linnavalitsus teatas, et Tartul tekib hooldereformi riikliku alarahastuse tõttu järgmisel aastal vähemalt 1,6 miljoni euro suurune puudujääk ning reformi käimas hoidmiseks tuleb see summa leida teiste linna teenuste arvelt. Linn soovib riigikohtu abil saavutada kindlust, et riik toetab edaspidi hooldereformi elluviimist täies mahus ja katab ka puudujäägi 2024. aasta rahastuses.

Linnapea Urmas Klaas ütles, et hooldereformiga Tartule pandud ülesanded on riiklikud kohustused, mille kulud tuleb katta täies ulatuses riigieelarvest.

"Praeguse seisuga peab Tartu oma järgmise aasta eelarvest leidma vähemalt 1,6 miljonit eurot, et katta riikliku rahastuse puudujääke. Olukord, kus juba reformi teisel aastal jääb riigi toetusest puudu nii suur summa, on Tartu linnavalitsuse hinnangul lubamatu ja põhiseadusega vastuolus," ütles Klaas.

Seaduse järgi peab linn tasuma iga hooldekodukoha maksumusest hoolduspersonali kulude osa. Riik ei ole aga võtnud õiguslikult siduvat kohustust Tartu linna ega teisi kohalikke omavalitsusi selleks vajalike rahaliste vahenditega toetada, leiab linnavalitsus.

Praegu on riik andnud küll lubadusi kulude katmiseks, kuid puuduvad õigustloovad aktid, mis sätestaksid riiklikult pandud kohustuste täieliku rahastamise riigieelarvest. Samuti on olnud küsitavad metoodika ja alusandmed, millele tuginedes reformiga seotud kulusid on planeerinud. Seetõttu teeb Tartu linnavalitsus volikogule ettepaneku esitada riigikohtule taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele hooldereformiga pandud kohustuste täieliku rahastamise riigieelarvest.

Seda, et seadusega pandud ülesannete täitmiseks pole piisavalt raha ette näinud, on sotsiaalministeeriumile ette heitnud veel mitu omavalitsust Kagu-Eestist ja ka Tallinn.