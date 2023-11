Mitu omavalitsust peab hooldereformi puudulikku rahastust põhiseadusvastaseks

Hooldereformi puuduliku rahastuse tõttu on riigi vastu kohtusse läinud või minemas kolm Lõuna-Eesti omavalitsust. Räpina, Põlva ja Tartu linna hinnangul on hooldereformi puudulik rahastus põhiseadusvastane.

Seda, et riigi jagatavast rahast ei piisa hooldusreformi täitmiseks, on pikalt rääkinud mitu Lõuna-Eesti omavalitsust, näiteks ka Antsla ja Kanepi.

Räpina ja Põlva volikogu otsustasid pöörduda riigikohtusse. Neid esindav vandeadvokaat Margo Lemetti ütles, et omavalitsustele reformiga seatud kohustused rikuvad nende finantsautonoomiat.

"Kuna konkreetseid vahendeid sellises ulatuses riigi poolt ei ole ette nähtud, et saaks kohustused ära täita, siis kohalikud omavalitsused leidsidki, et tuleb pöörduda kohtusse, paludes kontrollida, kas selline seadusemuudatus on põhiseaduspärane või mitte. /.../ See on põhiseadusest tulenev kohustus, et juhul kui riik paneb ülesandeid, siis peab andma sinna juurde ka rahakoti," selgitas Lemetti.

"Kui seadus, mis võeti vastu umbes aasta tagasi, oleks tõesti vastuolus põhiseadusega, ei oleks president seda välja kuulutanud. Küll aga ma olen täiesti nõus sellega, et osad omavalitsused leiavad, et ressurss võiks olla suurem. See ressurss võiks alati suurem olla, kui me aitame inimesi. Seda, kas kõnealusel omavalitsusel on piisavalt ressurssi reformi jaoks, saab otsustada kohus ja see on täiesti normaalne protsess," kommenteeris sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Räpina valla sõnul jääb neil järgmisel aastal ülesannete täitmiseks puudu umbes pool miljonit eurot. Reformiga hädas on aga ka suuremad omavalitsused.

"Järgmisel aastal me räägime üldhoolduskuludest Tartu eelarves kokku peaaegu kaheksast miljonist eurost, milles suurusjärgus 2,5 miljonit on Tartu omaosalus, lisaks keskvalitsuse poolt täiendavalt antud 3,5 miljonit eurot. Ometigi jääb meil puudu 1,6 miljonit eurot," ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees.

Pärast reformi jõustumist on omavalitsustes hooldusteenuse klientide arv kasvanud. Näiteks kui aasta alguses oli Tartu linna poolt suunatud üldhooldusteenusele umbes 300 tartlast, siis praeguseks läheneb see arv tuhandele.

Mihkel Lees peab probleemseks, et toetust ei saa enam jagada vajaduspõhiselt.

"Kui enne 1. juulit oli võimalik omavalitsusel lisaks abivajadusele hinnata ka klientide varanduslikku seisu, siis alates 1. juulist peame me omavalitsuse kohustusliku osa hooldekodukohast, hooldekodu tööjõukulud maksma inimesele kinni olenemata tema varanduslikust seisust, mis tähendab, et kulud üldhooldusteenusele omavalitsuse vaates on tõusnud hüppeliselt," rääkis Lees.

Räpina ja Põlva valla taotlus jõudis riigikohtusse oktoobri alguses, Tartu linnavolikogu arutab kohtusse pöördumist neljapäeval. Kui riigikohus peaks otsustama omavalitsuste kasuks, on Riisalo sõnul kaks võimalikku lahendust.

"Üks on see, et riigieelarvest leitakse ressursse rohkem ja teine on seaduse muutmine, mis võimaldab kohalikul omavalitsusel olemasolevate vahenditega ülesandeid täita," ütles minister.