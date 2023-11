Avdijivka juht: Vene väed valmistuvad kolmandaks rünnakulaineks linnale

Oluline 3. novembril kell 16.20:

Avdijivka juht: Vene väed valmistuvad kolmandaks rünnakulaineks

Vene vägi on alustamas kolmandat rünnakulainet Avdijivkale, et linn ümber piirata ja vallutada, ütles Uniani teatel linna sõjaväevalitsuse juht Vitali Barabaš teleusutluses.

"Mõistame, et kolmas laine on iga päev algamas. Pinnas kuivab nüüd veidi ja nad asuvad teele, sest sinna on koondatud mõnevõrra (tehnikat ja elavjõudu – Unian). Meie omad tegelevad sellega, aga neid on tõesti palju," märkis ta.

Barabaš ütles, et vaenlane tulistab Ukraina positsioone pidevalt.

"Seal ei ole vaikust – tulistamine ei vaibu päeval ega ööl. Jalavägi ronib lõunast ja põhjast, kuid tehnikat nad ei kasuta. Igal viisil üritavad linna ümber piirata. Sõnumeid võetakse vahelt ja nende Telegrami-kanalitesse paisatakse teavet, et neil on nüüd uus eesmärk – koksitehas, et nad peavad selle ära võtma, punkt," ütles ta.

Linnajuht ütles, et neljapäeval hommikul pommitasid Vene väed Avdijivkat ägedalt, umbes kell 6.05-6.40 sai vana linnaosa tema sõnul päris tugevalt pihta. Barabaši sõnul said õhurünnaku tagajärjel vigastada vastavalt 1938. ja 1951. aastal sündinud ema ja poeg, kes viidi haiglasse. Samas lisas ta, et vaenlane tulistab kõigest, mis tal on – viimase 24 tunni jooksul on kogukonda pommitatud veidi üle 40 korra.

Barabaš ütles, et neljapäeva hommiku seisuga on linna jäänud 1583 tsiviilisikut. Samas märkis ta, et on mingi lootus, et osa neist lähipäevil linnast lahkub - nädala evakuatsiooniplaan on valmis.

Samuti ütles ta, et humanitaarolukord Avdijivka ümbruskonnas asuvates okupeeritud külades on väga raske – seal ei ole humanitaarabi, poode ning "orkid" ajavad inimesi kodudest välja ja kolivad nende majadesse. Barabaš rääkis, et muu hulgas võtsid okupandid mõne päeva eest ühelt mehelt ära sõiduauto Žiguli ja põletasid selle nalja pärast ära.

Ukraina lasi öösel alla 24 vaenlase drooni ja ühe raketi

Kiiev teatas reedel, et Ukraina õhutõrje lasi öösel alla kaks tosinat Vene drooni ning ühe raketi.

Ööl vastu 3. novembrit hävitati 24 Shaheed-drooni ja üks juhitav rakett, kinnitas Ukraina presidendi nõunik Andri Jermak sotsiaalmeedias.

Vene okupandid saatsid Ukrainasse umbes nelikümmend drooni Shahed, rohkem kui pooled neist tulistati alla, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Meie õhujõud, õhutõrje, liikuvad tulerühmad - aitäh, sõdurid, iga tabamuse eest! Taeva kaitsjad töötasid tõhusalt kümnes piirkonnas – Harkivis, Zaporižžjas, Hersonis, Mõkolajivis, Odessas, Kiievis, Kirovohradis, Vinnõtsjas, Hmelnõtskis, Lvivis. Täname kõiki tähelepanelikkuse eest!" - kirjutas Zelenski Telegramis.

Zelenski märkis, et tabamusi registreeriti ka mitmes piirkonnas, kuid esialgu ilma inimohvriteta.

"Tugevdame õhutõrjet. Tugevdame mobiilseid tulegruppe. Mõistame, et talve lähenedes üritavad Vene terroristid rohkem kahju tekitada. Vastame vaenlasele," teatas Zelenski.

ISW: Ukraina relvajõud on saavutanud edu Hersoni piirkonnas

Ukraina relvajõud hoiavad oma positsioone ja jätkavad pealetungioperatsioone Hersoni oblastis Dnepri vasakkaldal, kinnitab Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) aruanne.

Ukraina sõjavaatleja Konstantin Mašovets ütles, et Ukraina väed hoiavad positsioone Krõnki ning Antonovski maantee- ja raudteesildade lähedal.

Tema sõnul on okupatsioonivägedel Hersoni suunas väljas kaheksa brigaadi, 17 rügementi, kaheksa pataljoni ja neli pataljoni tasemel üksusest, sealhulgas armeereservi BARS ja Storm-Z üksused. Vene reservidena on seal veel kaks motoriseeritud laskurrügementi ja kaks motoriseeritud laskurpataljoni.

Ukraina kaitseväe Hersoni suunal saavutatud edu taustal on okupandid vahetanud Dnepri rühma komandöre. Oleg Makarevitši vahetas välja Ukraina juurtega kindralpolkovnik Mihhail Teplinski.

Ekspertide sõnul näitab see, et vaenlane pöörab sellele rindelõigule üsna palju tähelepanu.

ISW: Vene väed valmistuvad Avdijivka koksitehast ründama

Vaatlejad ütlesid, et Vene väed ületasid Avdijivka linnast põhja pool asuva raudtee ja valmistuvad ründama suurt koksitehast, kirjutas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma viimases rindeülevaates

Suur koksitehas mängib Avdijivka linna kaitsmisel võtmerolli. Enne 24. veebruarit töötas Avdijivka koksitehases peaaegu 4000 inimest. Venemaa korraldab nüüd tehase vastu raketi- ja õhurünnakuid. Õnneks suudab Ukraina õhutõrje suure osa neist rakettidest veel maha võtta.

Vene väed jätkasid ka 2. novembril pealetungi Avdijivka piirkonnas. Vene väed olulisi edusamme ei teinud, ägedad lahingud jätkuvad. Ukraina Tauria väerühma pressiesindaja Oleksandr Štupun teatas, et Venemaa korrastab kaotusi kandnud üksuste ridu. Venemaa jätkab siiski Ukraina positsioonide pommitamist.

Avdijivka linna sõjaväeadministratsiooni juht ütles, et Venemaa viib vägesid juurde Avdijivka põhjatiivale. Samas piirkonnas asub ka koksitehas.

USA: Zalužnõi usutlus näitab vajadust Ukrainat rohkem toetada

USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ütles neljapäeval, et Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi usutlus ajakirjale The Economist kinnitab tungivat vajadust Ukraina täiendavaks toetamiseks.

"Ma arvan, et see rõhutab, kui oluline on, et me jätkame Ukraina toetamist," ütles Kirby pressikonverentsil.

Vabariiklaste juhitud USA esindajatekoda kiitis neljapäeval heaks 14 miljardi dollari suuruse abipaketi Iisraelile, kuid ilma Ukraina abita.

Zalužnõi rõhutas usutluses, et Ukraina vajab võitmiseks põhimõtteliselt uut tehnoloogiat, sest olukord rindel on jõudnud ummikusse.

"Nagu Esimese maailmasõja ajal, oleme jõudnud tehnoloogilises arengus tasemele, mis seab meid ummikusse," ütles Zalužnõi. Kindral rõhutas, et ummikseisust väljumine nõuab tohutut tehnoloogilist hüpet.

"On lihtne tõsiasi, et me näeme kõike, mida vaenlane teeb, ja nemad näevad kõike, mida meie teeme. Sellest ummikseisust väljumiseks peame leiutama midagi põhimõtteliselt uut. Nagu hiinlased leiutasid kunagi püssirohu," rääkis kindral.

Kuid selgi juhul, märkis Zalužnõi, on ummikseisust väljumiseks vaja kasutada mitte ainult üht tehnoloogilist leiutist, vaid kõikide tehniliste lahenduste kombinatsiooni.

Ukraina miinidest puhastamiseks kulub 757 aastat

Ukraina saastatus miinide ja mürskudega on suurim pärast Teist maailmasõda ning nende alade puhastamiseks tavapäraste meetodite ja ressurssidega kulub 757 aastat, vahendas neljapäeval uudisteagentuur UNIAN väljaande Time artiklit.

Märgitakse, et enam kui 600 päeva jooksul alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on Ukrainast saanud Afganistani ja Süüria ees kõige enam mineeritud riik maailmas.

Väljaande asjatundjate hinnangul on kolmandik Ukraina territooriumist täis miljoneid lõhkemata miine ja kobarpomme, aga ka lõkse ja mürsukilde.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 850 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 303 270 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 5265 (+24);

- jalaväe lahingumasinad 9901 (+24);

- suurtükisüsteemid 7328 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 854 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 566 (+0);

- lennukid 322 (+1);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5495 (+7);

- tiibraketid 1551 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 9691 (+33);

- laevad / paadid 20 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1034 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.