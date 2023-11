Iisraeli armee sisenes Gaza sektorisse ja kaitsejõudude pressiesindaja Daniel Hagari teatas, et riigi väed piirasid Gaza linna ümber. Telekanal CNN teatas, et Iisrael jätkas ööl vastu reedet Gaza sektori pommitamist. Iisraeli armee teatas, et ründas jõuliselt Liibanonis tegutseva Hezbollah' positsioone.

Olulised sündmused 3. novembril:

- Iisrael jätkab Hamasi ja Hezbollah' positsioonide pommitamist;

- Iisraeli armee korraldas Liibanonis Hezbollah'le suurpommitamise;

- Palestiina omavalitsuse juhitud tervishoiuministeerium teatas, et Iisraeli sõdurid tapsid Läänekaldal kaks palestiinlast.

Iisrael jätkab Hamasi ja Hezbollah' positsioonide pommitamist

Iisraeli armee sisenes Gaza sektorisse ja kaitsejõudude pressiesindaja Daniel Hagari teatas, et riigi väed piirasid Gaza linna ümber. Telekanal CNN teatas, et Iisrael jätkas ööl vastu reedet Gaza sektori pommitamist. Iisraeli armee teatas neljapäeval, et ründas jõuliselt Liibanonis tegutseva Hezbollah' positsioone.

Hagari ütles, et Iisraeli väed üritavad hävitada Hamasi maa-alust taristut. Iisrael tahab neutraliseerida ohtusid, et riigi relvajõud saaksid piirkonnas vabamalt tegutseda. Iisrael teatas, et piiras Gaza linna ümber ja korraldab sinna ka reide.

Gaza linna järgi on nime saanud ka Gaza sektor. Formaalselt kuulub piirkond Palestiina omavalitsuse võimu alla. Terroriorganisatsioon Hamas tõrjus Palestiina omavalitsuse Gazas võimult 2007. aastal. Läänekallast kontrollib Fatah, mille juht on Palestiina president Mahmoud Abbas. Ta oli koos Yassir Arafatiga üks Fatah asutajatest.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu nõunik Mark Regev ütles, et Israeli armee jätkab Hamasile surve avaldamist.

"Meie eesmärk on hävitada Hamasi sõjamasin ja hävitada selle poliitiline kontroll Gaza sektori üle," ütles Regev.

Iisraeli armee korraldas Liibanonis Hezbollah'le suurpommitamise

Iisraeli armee teatas neljapäeval, et ründas jõuliselt Liibanoni mõjuka šiiarühmituse positsioone. Iraani toetusega rühmitus teatas omakorda 19 Iisraeli sihtmärgi ründamisest.

"Iisraeli sõjalennukid ja helikopterid ründasid viimastel tundidel terroriorganisatsiooni Hezbollah' sihtmärke vastuseks tulele Liibanoni maa-alalt varem päeval. Neid toetasid suurtükiväeüksused ja tankituli," teatas Iisraeli armee.

Uudisteagentuuri AFP arvutuste kohaselt on Liibanonis hukkunud üle 70 inimese, kellest enamik šiiarühmituse võitlejad. Hukkunute seas on ka tsiviilisikuid, kellest üks oli uudisteagentuuri Reutersi reporter.

Iisraeli poolel on hukkunud üheksa inimest. Iisraeli armee andmetel olid hukkunutest kaheksa sõdurid ja üks tsiviilisik.

"USA ei näe siiski märke selle kohta, et Hezbollah oleks Iisraeli täie jõuga ründamas," ütles neljapäeval USA riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

Palestiina omavalitsuse juhitud tervishoiuministeerium teatas, et Iisraeli sõdurid tapsid Läänekaldal kaks palestiinlast

Iisraeli sõjalise operatsiooni käigus tapeti Läänekaldal asuvas Jenini linnas kaks palestiinlast, teatas reede varahommikul tehtud avalduses sealne tervishoiuministeerium. Iisraeli sõjaväe pressiesindaja ütles uudisteagentuurile AFP, et Iisraeli kaitsejõud viivad piirkonnas läbi terrorismivastaseid operatsioone.