Hagen Bikes esitas maakohtule pankrotiavalduse

Hagen Bikes'i asutaja Kaspar Peegi selgitas, et ettevõttel ei olnud võimalik sõlmida leitud investoritega algselt plaanitud lepinguid.

"Hagen Bikes AS on varajase faasi kasvuettevõte, mille rahavood on tüüpiliselt ebastabiilsed ning opereerimine tihti veel kahjumlik. Kahjumi katmiseks ning ettevõtte kasvatamiseks otsis juhtkond täiendavaid rahalisi vahendeid investeeringute näol alatest 2022. aasta suvest," teatas Peegi.

"Juhtkond leidis investorid, kelle indikeeritud investeeringute ja laenude maht koosmõjus prognoositud läbirääkimistes oleva suurtellimusega oleksid taganud ettevõtte jätkusuutlikkuse. Kahjuks jagas tellimust sooritav klient tellimuse osadeks ning ei saanud enne tellimuse esimese osa tarnimist kinnitada selle kogumahtu, mistõttu ei olnud võimalik sõlmida investoritega algselt plaanitud lepinguid. Samuti suhtles juhtkond erinevate pankadega, kuid faktooringu ja muude finantsteenuste kasutamine ei osutunud piisavas mahus võimalikuks enne suurtellimuse kogumahu ametlikku kinnitust," lisas ta.

Peegi selgitas, et ka likviidsuskriisi lahendamiseks läbi viidud aktsiate avalik pakkumine ebaõnnestus.

"Juhtkond, koostöös nõukoguga, üritas leida täiendavaid investeeringuid ka pärast avaliku pakkumise ebaõnnestumist, kuid piisavas mahus investeeringuid leida ei õnnestunud, mistõttu hindab juhtkond ettevõtte maksejõuetust püsivaks."