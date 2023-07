Mitu Tallinna börsi kasvuettevõtet olid mullu kahjumis

Mitme Tallinna börsi kasvuettevõtte majandustulemused on märgatavalt halvenenud, näiteks Elmo Rent teatas hiljuti, et ettevõtte kahjum kujunes varem arvatust kaks korda suuremaks. Buumi ajal kasvuettevõtetesse panustanud investorid on kaotanud suure osa rahast.

Mitu Tallinna börsi kasvuettevõtet, näiteks Clevon, Hagen Bikes ja Elmo Rent, olid eelmisel aastal selges kahjumis. Elmo Rendi käive oli planeeritust poole väiksem, kahjum samas enam kui kaks korda suurem – ligi poolteist miljonit eurot.

"See on õige, meil on kahjumit. Prognoosis me nägime ette, et eelmise aasta alguses me soetame toimiva taksoäri, kus taksoäri toob meie käibesse juurde ka arvestatava koguse käivet. Seda ei juhtunud. Siis arusaadavalt meie käive võrreldes prognoosiga tegelikkuses on väiksem," selgitas Elmo Rendi tegevjuht Enn Laansoo jr.

Ettevõtte juht tunnistas samas probleeme rahavooga.

"Kindlasti rahavoog on paljudel First North turul või olenemata kas nad on First Northil, aga nii-öelda start-up ettevõtetel kindlasti üks nõrgemaid kohti. Nüüd ongi küsimus, kuidas sellest üle saadakse. Elmo kasuks räägib see, et meil on ka toimiv autojagamisäri," ütles Laansoo.

Laansoo loodab, et Elmo Rendil aitab ellu jääda tehnoloogia müük. Tema sõnul on Elmo kasvanud autojagamisärist kaugjuhitavat tehnoloogiat arendavaks ettevõtteks. Aasta lõpuks loodetakse leida kuus-seitse klienti.

Kaks aastat tagasi maksis Elmo Rendi aktsia peaaegu seitse eurot, praeguseks on sellest hinnast alles jäänud vähem kui kolmandik.

Teiste seas ettevõttesse raha pannud investor Ivar Mägi pole usku kaotanud. "Võib-olla see kümme eurot pole nüüd päris, praegusel hetkel ei saa seda öelda, et see tuleb. Aga ma näen ikkagi, et positiivsed arengud on tulemas. Ma numbrit praegu ei oska öelda," rääkis Mägi.

Tema sõnul on kasvuettevõtete aktsionärid praegu paanikas. "Situatsiooni tuleb jälgida, inimesed on natuke paanikas ja ma hetkel ei otseselt ei tee midagi, aga ma jälgin. Ma arvan, et müük on põhjendamatu," ütles ta.

Investeerimisfirma Avaron fondijuht Peter Priisalm ütles, et aktsiabuumi ajal oli kerge väikeinvestoritelt raha saada, kuid praeguseks on rahal hind ja olukord muutunud.

"Kui nad raha kaasavad, siis tegelikult investorid peavad arvestama sellega, et mitte kõik nendest ei jõua haljale oksale või siis vähemalt peaksid arvestama, et paljud neist vajavad veel lisaraha. Ja eks täna ongi turul tekkinud olukord, kus mõned nendest ettevõtetest vajaksid raha juurde, aga turg ei ole valmis enam seda samadel tingimustel pakkuma," selgitas Priisalm.