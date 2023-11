Iisrael jätkas rünnakuid Gaza põhja- ja lõunaosas

Oluline laupäeval, 4. novembril:

Õhurünnakud tabasid nii Gaza põhja- kui ka lõunaosa

Gaza palestiinlased teatasid Iisraeli õhurünnakutest ööl vastu laupäeva kogu ümberpiiratud territooriumil, sealhulgas lõunaosas, kus Iisrael oli käskinud tsiviilelanikel varjupaika otsida, kuna selle maapealne operatsioon intensiivistub Gaza sektori põhjaosas, vahendas Associated Press.

Sõja alguses Gaza põhjaosast põgenenud Raed Mattar, kes varjus lõunaosas Khan Younise linna koolis, ütles, et kuulis plahvatusi, mille põhjuseks on ilmselt õhurünnakud. "Inimesed ei maga kunagi. Plahvatuste heli ei lakka kunagi," ütles Mattar uudistekanalile.

Õhulöökidest teatati ka Gaza linnas, samas kui rünnakud tabasid linna lääneserva sja al-Qudsi haigla lähedal, vahendas The Guardian Associated Pressi.

Iisraeli sõjavägi: elimineerisime terroriste

Iisraeli sõjavägi ütles, et nad elimineerisid terroriste ja leidsid Hamasi relvad Gaza põhjaosa tunnelišahtides, vahendas The Guardian.

Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja kontradmiral Daniel Hagari ütles X-is (endine Twitter), et ühes lahingus võitlesid Iisraeli väed 15 Hamasi võitlejaga, tappes paljud neist ja hävitades kolm Hamasi vaatlusposti.

Sihipärase reidi ajal Gaza sektori lõunaossa tegid Gaza diviisi juhtimise all olevad soomus- ja inseneriväed lõhkeaineid kahjutuks ja kaardistasid hooneid. Operatsiooni käigus puutusid väed kokku tunnelišahtist väljunud terroristide salgaga. Vastuseks tulistasid Iisraeli võitlejad terroristide pihta mürske ja tapsid nad, sõnas Hagar.

AFP andis teada, et Iisraeli droon andis raketilöögi Hamasi juhi Ismail Haniyeh kodule. Haniyeh viibis territooriumilt eemal. Pole infot, kas Hamasi juhi perekond viibis rünnaku ajal kodus.

Antony Blinken Iisraelis 3. oktoobril Autor/allikas: SCANPIX/Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Blinken kohtub relvarahu nõudvate araabia välisministritega

Blinken ühineb ka viie araabia riigi välisministrite kohtumisega, millest võtab osa Hamasi rivaali Palestiina omavalitsuse esindaja. Blinkenile esitakse laupäeval Jordaanias Lähis-Ida välisministrite kohtumisel Gazas kohese relvarahu nõudeid, vahendas Reuters Jordaania välisministeeriumi teadet.

Saudi Araabia, Katari, Emiraatide, Egiptuse ja Jordaania välisministrid ning Palestiina esindajad rõhutavad araablaste seisukohta, mis nõuab viivitamatut relvarahu, humanitaarabi kohaletoimetamist ja võimalusi piirkonna julgeolekut ohustava ohtliku olukorra lõpetamiseks, teatas Jordaania välisministeerium reedel tehtud avalduses.

Blinken kutsus Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut ajutiselt peatama Iisraeli sõjalist pealetungi, et lubada territooriumile abi. Netanyahu ütles pärast kohtumist, et Gazas ei saa ajutist vaherahu olla, kuni Hamas ei vabasta Iisraeli päritolu pantvange.

Hamasi ametnikud: Iisraeli rünnakus kiirabikonvoile hukkus 15 inimest

Iisraeli rünnakus kiirabiautokolonnile Gaza sektori suurima haigla lähedal sai surma 15 inimest ja vigastada 60 inimest, vahendas Reuters Hamasi juhitud terviseministeeriumi teadet.

Nii Reuters kui ka BBC on verifitseerinud piirkonnas salvestatud videod.

​ÜRO peasekretär Antonio Guterres hindas Iisraeli lööki Gaza kiirabiautokolonnile kohutavaks, teatas ÜRO avalduses, mida vahendas CNN.

Hamasi teatel võtsid Iisraeli väed reedel sihikule Al-Shifa haigla lähedal asuva konvoi, mis transportis haavatuid Gaza linnast lõunaosas Rafahi poole.

Iisraeli kaitsejõud on kinnitanud, et andsid õhurünnaku kiirabiautole, mida väidetavalt kasutas Hamas, kuid ei täpsustanud, kus kiirabi asus. Iisraeli kaitsejõudude teatel sai mitu Hamasi terroristi rünnakus surma. Iisrael süüdistas Hamasi, et see veab relvi ja relvastatud isikuid kiirabides, vahendas Reuters.

Netanyahu nõunik Mark Regev ütles Briti telekanali Channel 4 uudistele, et Iisrael usub, et Hamas on loonud oma juhtimis- ja kontrollikeskuse Al-Shifa haigla alla. Regev ütles, et kui selline ehitis rajatakse tsiviilinfrastruktuuri alla, võib sellest saada legitiimne sihtmärk.

Intsidendi kohta tehtud avalduses ei esitanud Iisraeli sõjaväelased tõendeid, mis toetaksid nende väidet, et kiirabi oli seotud Hamasiga, kuid teatasid, et kavatsevad avaldada lisateavet.