Pärnus avati uus jalgpallihall

Jalgpallihall asub Loode-Pärnu tööstusalal Härma tänava ääres, mõne aasta eest valminud jalgpalliväljaku kõrval. Kompleks koosneb 22 meetri kõrgusest pneumohallist ja olmehoonest.

Pneumohallis on 100 meetrit pikk ja 64 meetrit lai kunstmurukattega jalgpalliväljak, mille ühes servas asub neli tartaankattega jooksurada, kus saab harjutada 100 meetri jooksu.

"See on kõige uuem ja kõige moodsam. Teised on juba kaks-kolm aastat vanad. Kõige parem tehnika, kõige parem muru, kõige parem valgus. Seda muru kindlasti ära ei keelata. Natuke palju on sellest mikrokiust räägitud, aga seda väljakut see ei puuduta," ütles Eesti jalgpalli liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Hall läks maksma üle 4,7 miljoni euro. Kultuuriministeeriumilt saadi toetusena 2,25 miljonit ja ülejäänu tuli Pärnu linna eelarvest. Halli vajalikkus oli teada ammu, sest suvel on väljakuid palju, aga talvel pole kusagil mängida.

Halli asukoht pole elamualadele väga lähedal, aga paarsada meetrit Tallinna maantee bussipeatusest pole palju kõndida.

"Loode-Pärnu tööstusküla on üldse hakanud väga jõudsalt arenema. Siin on ettevõtjad teinud oma tootmisüksusi, siin on pargialad, õunapuuaiad. Oleme mõelnud küll, et seoses sellega, et see piirkond on elavdunud, vaadata üle bussiliikluse graafikud. Nagunii siin seoses Via Baltica ehitusega muutub ka Tallinna maantee funktsioon tulevikus," lausus Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Sirel ütles, et jalgpallurite arvates on hallis kõige parem mängida, kui temperatuur on viis-kuus kraadi.

Halli ehitasid Optimus Ehitus ja Tref Nord. Riigi toetusega jalgpallihalle ootavad Kuressaare, Paide, Rakvere ja Viimsi, seal peaksid need valmima järgmisel aastal.