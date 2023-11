Oluline esmaspäeval, 6. novembril:

- Blinken kohtus Ankaras Türgi välisministriga;

- Iisrael: koordineerisime Jordaaniaga meditsiiniabi saatmist Gazasse;

- Iisrael intensiivistab rünnakuid Gaza sektoris;

- Iisrael: Hamas paigutab vägesid ja relvi tsiviiltaristu objektide sisse ja lähedusse;

- Hamas: Iisrael pommitab Gazas mitme haigla ümbrust intensiivselt;

- Prantsusmaal on sooritatuid 1040 antisemiitlikku kuritegu;

- ÜRO organisatsioonid nõuavad ühisavalduses relvarahu Gazas;

- Zelenski süüdistas Venemaad Hamasi sponsoreerimises.

Blinken kohtus Ankaras Türgi välisministriga

USA välisminister Antony Blinken kohtus esmaspäeval pärast ringsõitu Lähis-Idas Ankaras Türgi välisministri Hakan Fidaniga.

Blinken on esmakordselt Türgis pärast Iisraeli-Hamasi sõja puhkemist 7. oktoobril ega kohtu president Recep Tayyip Erdoğaniga, kes on ringsõidul riigi kirdeosas.

Blinkeni kõneluste eesmärk Ankaras on leevendada Türgi viha seoses verevalamisega Gaza sektoris. Mõni tund enne Blinkeni saabumist ajas politsei pisargaasi ja veekahuritega laiali sajad meeleavaldajad, kes suundusid USA kasutuses oleva lennuväebaasi poole Türgi kaguosas.

Gaza sõda ähvardab tõsiselt Washingtoni suhteid NATO liitlase Türgiga, kellel on Lähis-Ida konfliktides oma suured panused.

Washington soovib, et Türgi parlament ratifitseeriks lõpuks Rootsi liitumise alliansiga, samas on USA karmistanud sanktsioone Türgi kodanike ja firmade vastu, kes aitavad Washingtoni hinnangul Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida ja impordivad kaupu, mida Moskva saab kasutada sõjas Ukrainas.

Ankara omakorda on nördinud, et USA kongress ei ole seni kiitnud heaks kokkulepet anda Türgi õhujõududele hävitajaid F-16. Samuti paneb Türgi pahaks USA toetust Süüria kurdi jõududele, mis juhtisid võitlust Islamiriigi pühasõdalaste vastu, kuid keda Ankara peab seotuks terroriorganisatsiooniga PKK.

Enne Ankarat tegi Blinken ringsõidu Lähis-Idas ning kohtus pühapäeval Läänekaldal Palestiina Omavalitsuse presidendi Mahmud Abbasiga. Blinken on seni toetanud Iisraeli seisukohta, kes on teatanud, et nõustub Gaza sõjas humanitaarpausiga vaid juhul, kui Hamas vabastab 7. oktoobri rünnakus röövitud pantvangid. Teisalt kinnitas USA välisminister Lähis-Ida ringsõidul, et Washington keskendub Gaza sektori humanitaarkriisi leevendamisele.

President Erdoğan ütles pühapäeval, et Türgi kohus iseseisva Palestiina riigi toetajana on vägivald viivitamatult lõpetada. President lisas, et Ankara töötab koos regionaalliitlastega "kulisside taga", et saavutada katkematud abitarned Gaza sektorile.

Iisrael: koordineerisime Jordaaniaga meditsiiniabi saatmist Gazasse

Iisraeli armee teatas esmaspäeval, et koordineeris Jordaaniaga elutähtsa meditsiiniabi toimetamist Gaza sektori välihaiglale.

"Ööl vastu esmaspäeva heitis Jordaania lennuk Gaza sektoris asuvale välihaiglale meditsiinivarustust ja toitu, operatsiooni koordineeriti Iisraeli kaitsejõududega. Meditsiiniabi kasutatakse patsientide raviks," teatas Iisraeli armee avalduses.

Jordaania kuningas Abdullah II teatas ööl vastu esmaspäeva, et Jordaania õhujõud heitsid Gaza sektori välihaigla juurde elutähtsaid meditsiinitarbeid.

Äärmusrühmituse Hamas juhitud Gaza sektori tervishoiuministeerium teatas pühapäeval, et pärast eelmisel kuul puhkenud sõda Iisraeliga on Palestiina aladel saanud surma vähemalt 9770 inimest.

Rohkem kui pooled Gaza linna elamutest on hävinud ja üle 70 protsendi linna elanikest on ümber asunud, teatasid Palestiina tervishoiuministeeriumi esindajad rahvusringhäälingule BBC.

Iisrael intensiivistab rünnakuid Gaza sektoris

Iisrael intensiivistas esmaspäeval rünnakuid Gaza sektoris.

Iisraeli sõdurid ja Hamasi võitlejad peavad linnalahinguid Gaza linnas, kust lahingute tõttu on sektori teistesse osadesse põgenenud 1,5 miljonit inimest.

"Me ründame Hamasi, me liigume vastavalt plaanile nende ühest tungipunktist teise, et hävitada Hamasi sõjaline võimekus," ütles Iisraeli armee kõneisik Jonathan Conricus CNN-ile. "Kohapeal asuvad väed suunavad ka meie õhulööke."

Conricus lisas, et Iisraeli rünnakud keskenduvad Hamasi tunnelitaristule.

Hamasi väitel on Iisraeli rünnakutes saanud surma üle 9770 inimese, peamiselt tsiviilisikud. Hamasi andmeid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Iisrael on jaganud Gaza sektori põhjaosas lendlehti ja saatnud elanikele sõnumeid põgeneda lõuna poole, kuid USA andmetel oli Gaza linna sõjatsoonis laupäevase seisuga vähemalt 350 000 tsiviilisikut.

Iisraeli sõdurid Gaza piiri lähedal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ATEF SAFADI

Iisrael: Hamas paigutab vägesid ja relvi tsiviiltaristu objektide sisse ja lähedusse

Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Daniel Hagari sõnul paigutab Hamas vägesid ja relvi koolide, mošeede, kodude ja ÜRO objektide sisse, alla ja lähedusse. Hagari avaldas pilte, millel peal on tema sõnul kujutatud haigla läheduses olevad raketiheitjad, vahendas CNN.

Hagari kinnitusel kasutab Hamas haiglaid oma terroristliku infrastruktuuri varjamiseks ja kasutab tsiviilisikuid inimkilpidena.

Hamas ja läänekaldal tegutsev Palestiina Omavalitsus eitavad Iisraeli väiteid.

Hamas: Iisrael pommitab Gazas mitme haigla ümbrust intensiivselt

Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas valitsus teatas pühapäeva õhtul veidi aega pärast sideühenduse katkestamist, et Iisraeli armee pommitab Gaza sektori põhjaosas mitme haigla ümbrust.

"Üle tunni aja on haiglate ümbruses käinud intensiivne pommitamine," ütles Hamasi valitsuse meediabüroo juht Salama Marouf.

Prantsusmaal on sooritatuid 1040 antisemiitlikku kuritegu

Prantsusmaa on registreerinud üle tuhande antisemiitliku kuriteo alates äärmusrühmituse Hamasi 7. oktoobril Iisraeli vastu korraldatud rünnakust, ütles pühapäeval siseminister Gerald Darmanin.

"Arvud on tõusnud 1040-ni," ütles minister telekanalile France 2.

Darmanini andmetel on kõnealuste kuritegude eest vahistatud 486 inimesest 102 välismaalased.

Pariisi politseiülem Laurent Nunez ütles pühapäeval, et ainuüksi Pariisi piirkonnas oli 257 antisemiitliku vahejuhtumit ja nendega seoses arreteeriti 90 inimest.

"Vahistatutel polnud kindlat tüüpi, vaid need ulatusid noortest lastest, kes räägivad väga tõsiseid asju, kuni Palestiina-meelsete inimesteni, kes olid liiga kaugele läinud," sõnas Nunez.

Pariisi prokuratuur uurib juba ühtlasi linnas ja selle eeslinnades asuvatele hoonetele kümnete Taaveti tähtede sodimist, mida peetakse samuti juute ähvardavaks.

Lyoni linnas kahtlustatakse antisemitismi rünnaku taga noorele juudi naisele, keda sealses kodus nädalavahetusel pussitati. Politsei käsitleb rünnakut mõrvakatsena.

ÜRO organisatsioonid nõuavad ühisavalduses relvarahu Gazas

ÜRO mitmete organisatsioonide juhid kutsusid pühapäeval haruldases ühisavalduses üles viivitamatult sõlmima Gazas humanitaarrelvarahu.

Avalduses kirjeldatakse nii äärmusorganisatsiooni Hamas 7. oktoobril algatatud rünnakut kui ka sellele järgnenud Iisraeli relvajõudude rünnakuid kohutavatena.

"Vajame kohest humanitaarrelvarahu. See on kestnud juba 30 päeva. Sellest nüüd piisab. See tuleb nüüd lõpetada," toonitatakse avalduses.

Avalduses öeldakse, et kogu Gaza elanikkond on piiramisrõngas ja rünnaku all ilma ellujäämiseks vajalike varudeta. Avalduses loetletakse, et Gaza elanikke pommitatakse nende kodudes, varjendites, haiglates ja pühamutes.

"Sellega ei saa leppida," öeldakse avalduses.

Avalduses nõutakse ka kõigi tsiviilisikute pantvangide vabastamist, tsiviilisikute ja olulise infrastruktuuri kaitsmist ning humanitaarabi ohutut juurdepääsu Gazale.

Avaldusele allakirjutanute hulgas on 18 ÜRO organisatsiooni juhid, kelle seas Maailma Terviseorganisatsiooni, lasteorganisatsiooni UNICEF ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni juhid.

Zelenski süüdistas Venemaad Hamasi sponsoreerimises

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süüdistas pühapäeval Venemaad Iisraeli vastu sõda pidava terroriorganisatsiooni Hamas sponsoreerimises, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

President ütles intervjuus meediakanalile NBC News, et Iisraeli ja Hamasi vaheline sõda nõuab USA rahastust ja ressursse korraga kahe konflikti jaoks.

Lisaks rõhutas riigipea, et on valmis Iisraeli toetusvisiidile minema ka täna.

"Seda on raske öelda, et millal, sest ma olen sõjas oleva riigi president ja te teate, et meie lahinguväli on väga kuum," sõnas president.