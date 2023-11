Oluline teisipäeval, 7. novembril:

- USA on vastu Iisraeli uuele pikaajalisele okupatsioonile Gaza sektoris;

- Netanyahu: Iisrael hakkab kandma julgeolekuvastustust Gazas;

- Palestiina Omavalitsus: 60 protsenti Gaza tervishoiukeskustest ja haiglatest ei tööta;

- Prantsuse saadik ÜRO-s nõuab humanitaarset vaherahu.

Kaitseminister: Iisraeli üksused on jõudnud Gaza linna südamesse

Iisraeli üksused on jõudnud Gaza linna südamesse, ütles teisipäeval kaitseminister Yoav Gallant, kui möödus üks kuu palestiina äärmusrühmituse Hamas üllatusrünnakust juudiriigi vastu.

"Me oleme Gaza linna südames," ütles Gallant pressikonverentsil. "Gaza on suurim terroristlik baas, mis on eales ehitatud."

"Me hävitame Hamasi," lubas ta.

Iisraeli-Hamasi sõda algas 7. oktoobril, kui äärmusrühmituse võitlejad tungisid Gaza sektorist Iisraeli lõunaossa, tappes umbes 1400 inimest ja viies pantvangidena kaasa üle 240.

Tegemist on rängima rünnakuga juudiriigi vastu alates selle rajamisest 1948. aastal.

USA on vastu Iisraeli uuele pikaajalisele okupatsioonile Gaza sektoris

USA teatas teisipäeval, et on vastu Iisraeli uuele pikaajalisele okupatsioonile Gaza sektoris.

"Meie seisukoht on see, et palestiinlased peavad olema nende otsuste osas esirinnas ning Gaza on Palestiina ala ja jääb Palestiina alaks," ütles välisministeeriumi kõneisik Vedant Patel ajakirjanikele.

"Üldiselt rääkides, me ei toeta Gaza uuesti okupeerimist ja seda ei tee ka Iisrael," ütles ta.

Iisrael taandus 1967. aasta Kuuepäevases sõjas hõivatud Gazast 2005. aastal. Kui äärmusrühmitus Hamas seal võimu haaras, kehtestas Iisrael sellele territooriumile blokaadi.

Pateli sõnul on USA nõus, et mingit naasmist "6. oktoobri status quo juurde ei ole", viidates päevale enne Hamasi üllatusrünnakut Iisraeli vastu eelmisel kuul.

"Iisrael ja regioon peab olema turvaline ning Gaza ei saa olla rohkem baasiks, kust korraldada terrorirünnakuid Iisraeli rahva või kellegi teise vastu," ütles Patel.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäeval intervjuus ABC Newsile, et Iisrael võtab määramata ajaks üldise julgeolekukontrolli Gaza üle.

Droonid ründasid USA džihadistidevastast koalitsiooni Iraagis

Kolm drooni lendas teisipäeval sõjaväebaasi poole Arbili lennuväljal Iraagi Kurdistanis, kus paiknevad USA juhitava džihadistidevastase koalitsiooni sõdurid, teatasid kohalikud ametnikud.

Teisipäeva hommikul rünnati rahvusvahelist koalitsiooni kahest eri kohast kolme drooniga, teatas autonoomse Kurdistani terroritõrjeteenistus.

Esimeses rünnakus Arbili lennujaama sõjaväebaasile tulistati alla kaks drooni, teatas teenistus.

Kolmas droon kukkus alla, kuid ei plahvatanud.

USA kaitseministeeriumi anonüümsust palunud ametnik ütles, et viimastel andmetel ei põhjustanud rünnak vigastusi ega purustusi.

Pärast Iisraeli-Hamasi sõja puhkemist 7. oktoobril on USA ja tema koalitsiooni vägesid majutavatele sõjaväebaasidele Iraagis ja Süürias tehtud korduvalt raketi- ja droonirünnakuid.

Pentagoni andmetel on alates 17. oktoobrist tehtud Ühendriikide ja tema koalitsiooni vägedele Iraagis ja Süürias 38 rünnakut, milles on viga saanud 45 USA sõjaväelast.

Netanyahu: Iisrael hakkab kandma vastutust julgeoleku eest Gazas

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles intervjuus USA telekanalile ABS News, et pärast sõjalise operatsiooni lõppu hakkab Iisrael kandma vastutust üldise julgeoleku eest Gazas määramatuks ajaks.

Netanyahu keeldus ka relvarahu kaalumast enne pantvangide vabastamist, kuid lisas, et humanitaarsed pausid on võimalikud.

"Kui rääkida taktikalistest pausidest – tund siin, tund seal – me oleme neid juba teinud. Ma eeldan, et me hindame olukorda, et lasta sisse humanitaarsed kaubad ja lasta välja pantvangid," ütles ta.

Palestiina Omavalitsus: 60 protsenti Gaza tervishoiukeskustest ja haiglatest ei tööta

Läänekallast valitsev Palestiina Omavalitsus teatas, et nende andmetel ei tööta 16 haiglat Gazas 35 haiglast. Samuti ei tööta 51 tervishoiukeskust, kokku Gazas on 72 tervishoiukeskust. Palestiina Omavalitsuse väitel on põhjuseks kütuse ja ravimite nappus.

Hamasi teatel ületas surmade arv Gazas 10 000 piiri. Hamasi väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada. Näiteks ei usalda Hamasi hinnanguid hukkunute arvule USA president Joe Biden ja Saksa kantsler Olaf Scholz, samas peab neid ametlikeks andmeteks ÜRO.

Iisraelis hukkus Hamasi 7. oktoobril alanud rünnakus üle 1400 inimese, lisaks üle 240 iisraellase ja välismaalase on võetud pantvangi.

Prantsuse saadik ÜRO-s nõuab humanitaarset vaherahu

Pärast ÜRO julgeolekunõukogu suletud uste taga toimunud istungit ütles Prantsuse saadik Nicolas De Rivière, et Gazas on vaja humanitaarset vaherahu.

De Rivière sõnul peaks selline vaherahu olema püsiv ning viima relvarahuni.

See on seisukoht, mis erineb enamiku lääneriikide omast. USA ja Ühendkuningriigi sõnul aitaks relvarahu ainult Hamasi ning julgustaks äärmusrühmitust panema toime uusi terrorirünnakuid.

Esmaspäeval ütles Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunik John Kirby, et USA hinnangul poleks üldine relvarahu praegu kohane.