WSJ: piiriäärsed iisraellased elavad iga päev terrorirünnaku hirmus

Terroriorganisatsioon Hamas alustas hiljuti rünnakut Iisraeli vastu ja ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Gaza lähedal elavad iisraellased muretsevad nüüd iga päev, millal terrorirünnak nendeni jõuab. Inimesed magavad pommivarjendis ja väldivad kodust lahkumist.

"Sa kardad kogu aeg. Sa valetad endale ja ütled, et kõik on korras. Aga see pole nii," ütles 59-aastane Ilan Cohen.

Cohen töötab erakorralise meditsiini osakonnas, ta on elanud Ashkelonis kogu oma elu. Gaza sektorist tulistatud raketid tabavad ka Ashkeloni, linn asub Gazast umbes kaheksa kilomeetrit põhja pool, vahendas The Wall Street Journal.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. Iisrael teatas, et rünnaku tõttu hukkus vähemalt 1400 inimest. Valitsus alustas seejärel Gaza lähedal elavate inimeste evakueerimist.

Ashkelon asub Gazast vaid 10-minutilise autosõidu kaugusel, enne Hamasi rünnakut elas linnas umbes 150 000 inimest. Valitsus rahastas väiksemate asulate evakueerimist, kuid paljud inimesed pidid jääma elama Ashkeloni.

Coheni kodu lähedal asuvat maja tabas kaks nädalat tagasi raketilöök. Tema kooliõpetajast naine Sigal pole nende kodust lahkunud alates 7. oktoobrist. Ta kardab isegi prügi välja viia ning magab pommivarjendis. Ilani ja Sigali 24-aastane tütar magab elutoas, et olla allkorrusel asuvale pommivarjendile lähemal.

Cohen muretseb nüüd Gazasse sisenevate Iisraeli sõdurite pärast ja kardab, et sõda ei lõpeta Hamasist tulenevat ohtu.

"Hamas on nagu vähk. Ma lihtsalt loodan, et me ei pea surema, et sellest lahti saada," rääkis Cohen.

Iisraeli tsiviilisikud pidid Gazast lahkuma 2005. aastal. Võimud leidsid, et riik ei suuda piirkonda valitseda, kuna seal elas ainult 10 000 iisraellast. Hiljem haaras Gazas võimu terroriorganisatsioon Hamas. Iisrael ja Egiptus kehtestasid seejärel Gazale blokaadi.

Hamas on alates 2005. aastast tulistanud Iisraeli pihta umbes 36 000 raketti, enamik nendest on suunatud Gaza lähedal asuvate asulate pihta. Inimestel on varjupaiga leidmiseks aega umbes 30 sekundit. Peaaegu iga nurga peal paiknevad seetõttu pommivarjendid.

Pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut pidid kümned tuhanded inimesed Lõuna-Iisraelist põgenema. Iisraeli põhjaosa aga ähvardab Iraani toetatud rühmitus Hezbollah.

Gaza lähedal asuv Sderot on nüüd kummituslinn. Kaks nädalat tagasi lahkusid linnast peaaegu kõik selle 35 000 elanikku. Hamas on linna rünnanud juba aastaid. Vaatamata pidevale ohule Sderot arenes, linnas avati uus raudteejaam, ettevõtjad ehitasid kaasaegseid korterelamuid.

38-aastane Bejan Sajaia jäi Sderoti elama. Sajaia usub, et Hamas või mõni teine radikaalne rühmitus jätkab Lõuna-Iisraeli terroriseerimist.

"Ma arvan, et paljudel inimestel kulub aega, et otsustada, kas nad tahavad taas Gaza lähedal elada. Valitsusele ei saa loota," rääkis Sajaia.