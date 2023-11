Tallinna lennujaamast taksoga lahkumine muutub kaks eurot kallimaks

Peagi muutub taksosõit Tallinna lennujaamast kahe euro võrra kallimaks ka tavatakso kasutajatele, kuna lennujaama ametlikud taksopartnerid saavad loa lisada see summa sõiduarvele.

Kui lennujaam on kehtestanud ametlikele taksopartneritele taristu kasutustasu, siis nüüd soovivad ettevõtted selle klientidele edasi kanda. Kuna aga Tallinnas on taksoveo nõuded reguleeritud linnavolikogu eriotsusega, siis on muudatuste elluviimiseks vaja saada kooskõlastus volikogult.

"Praegu ei saa lennujaamas ja sadamas tegutsevad taksofirmad kliendi arvele infrastruktuuritasusid lisada. Kui aga kutsute näiteks Bolti takso, siis sellel platvormil on lisaks reisitasule juba lisatasu arvele lisatud. Aga klassikalised taksod seda tasu klientidelt küsida ei saa," rääkis abilinnapea Tiit Terik ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.

Suvel saatsid Tallinna Lennujaam ja taksofirmad linnale ühispöördumise, milles palusid teha kehtivas korras muudatusi, selgitas Terik.

"Pärast muudatuste kinnitamist linnavalitsuses esitan need linnavolikogule ja siis olukord muutub," rääkis Terik ERR-ile.

Kavandatavaid muudatusi põhjendatakse vajadusega võrdsustada konkurents tavaliste taksofirmade ja niinimetatud äpitaksode vahel.

"Arvestades, et Tallinna Lennujaama taristutasu korjatakse infrastruktuuri jätkusuutlikkuse tagamiseks ja taksofirmad sellest täiendavat tulu ei saa, palume taksofirmadel lubada seda küsida igalt taksoteenust kasutavalt reisijalt," öeldakse Tallinna Lennujaama, Forus Takso ja Tallink Takso ühisavalduses.

Viimased kaks ettevõtet on lennujaama ametlikud partnerid – nende firmade autod ootavad reisijaid otse terminali uste juures.

Eeldatavasti kiidab Tallinna linnavolikogu muudatused heaks veel novembris.