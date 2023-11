Euroopa Komisjon soovitas alustada liitumiskõnelusi Ukraina ja Moldovaga

"Möödunud on kümme aastat protestide algusest [Kiievi keskväljakul] Maidanil, kus inimesi tulistati selle eest, et nad oli mässinud ennast Euroopa lippudesse. Ja täna, kümme aastat hiljem, on tegemist ajaloolise päevaga, sest komisjon teeb ettepaneku, et nõukogu alustaks liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval peetud pressikonverentsil.

"Samuti teeb komisjon ettepaneku, et nõukogu annaks võimaluse Bosnia-Hertsegoviinale alustada liitumisläbirääkimisi pärast seda, kui liitumiskriteeriumid on saavutatud," lisas von der Leyen.

"Teeme ka ettepaneku anda Gruusiale kandidaatriigi staatus tingimusel, et teatud reformid viiakse lõpule," ütles komisjoni president.

"Vaadates tulemusi, mis Ukraina ja Moldova on alates 2022. aasta juunist (kui mõlemale anti kandidaatriigi staatus – toim.) saavutanud, soovitab komisjon alustada Ukraina ja Moldovaga liitumiskõnelusi eeldades, et nad jätkavad reforme ning tegelevad neile antud soovitustes veel lahendamata küsimustega, mida komisjon oma arvamuses nende liitumisavaldusele on välja toonud," öeldakse Euroopa Komisjoni pressiteates.

Ukraina

Ukraina seisab jätkuvalt silmitsi tohutuste raskuste ja probleemidega, mille on tinginud Vene agressioon, kuid sellest hoolimata nad reformivad oma riiki selle eksistentsiaalse sõja ajal, rääkis von der Leyen kolmapäeval Brüsselis peetud pressikonverentsil.

Ta kinnitas, et Ukraina on ellu viinud 90 protsenti eelmise aasta suvel antud reformiülesannetest. Ukraina on tema sõnul hakkama saanud konstitutsioonikohtu reformiga, valitud on kõrgem kohtunõukogu, vastu võetud korruptsioonivastase võitluse programm, tehtud edusamme rahapesuvastases võitluses, vähendatud oligarhide võimu avaliku elu üle, võetud vastu uus ajakirjandusseadus ja tehtud edusamme rahvusvähemustega.

"Nii et enamus reforme on käimas ja see on hea, komisjon tunnustab neid jõupingutusi ja sellest lähtuvalt komisjon soovitabki, et nõukogu alustaks liitumisläbirääkimisi," ütles von der Leyen.

Komisjon soovitab ka nõukogul vastu võtta läbirääkimisraamistiku, pärast seda, kui Ukraina on pooleliolevad reformid lõpule viinud. Selle kohta annab komisjon järgmise ülevaate 2024. aasta märtsis.

Moldova

Rääkides Moldovast, ütles von der Leyen, et ehkki see riik ei seisa silmitsi otsese sõjaga, kannatab Moldova demokraatia Ukraina sõja tagajärgede all, riik võtab vastu väga palju ukraina põgenikke, selle riigi energiasüsteemis on [sõja tõttu] katkestused ja selle pinnalt tehakse tema suhtes väljapressimisi.

"Aga nagu Ukraina, on ka Moldova teinud märkimiseväärseid reformijõupingutusi – näiteks kohtusüsteemi valdkonnas, samuti on tehtud suurt tööd, et võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, on tehtud seadusandlikke muudatusi selleks, et seotud huvidega tegeleda ja ka siin teeb komisjon ettepaneku, et nõukogu avaks liitumisläbirääkimised," rääkis komisjoni president.

"On mõned meetmed, mis tuleb veel lõpule viia ja sellest lähtuvalt võiks nõukogu paika panna ka läbirääkimisraamistiku ning komisjon annab nõukogule tehtud edusammude kohta aru märtsis 2024," lisas von der Leyen.

Euroopa Komisjon hindas kolmapäeval avaldatud laienemispaketis seniste kandidaatriikide Albaania, Bosnia, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi ning uute riikidena esimest korda ka Ukraina, Moldova ja Gruusia edasiminekut EL-i liikmestaatuse omandamisel.

Liitumiskõneluste alustamisel on otsustav sõna Euroopa Ülemkogul, mis arutab teemat detsembris.

Uudis on täiendamisel.