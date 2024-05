Von der Leyen ERR-ile: liikmesriikidel on Eestilt palju õppida

Ursula von der Leyeni sõnul oli laienemine imeline sündmus Euroopa ajaloos, sest inimesed said õiguse reisida, elada, õppida ja töötada üle liidu. Tema hinnangul oli ühe maailma suurima ühisturu loomine suur võit majanduslikult ning kõige enam on oma vabadusi kasutanud noored inimesed läbi Erasmuse programmide.

Von der Leyen ütles ERR-ile antud kommentaaris, et teistel liikmesriikidel on Eestilt palju õppida.

"Kõik liikmesriigid on võrdsed ning kõiki neid ja nende tugevat häält on meil vaja. Eesti on väljapaistev ja muljetavaldav, näidates meile, et nad mõistsid Venemaa ohtu palju varem kui mitmed teised riigid Euroopa Liidus, ning et Venemaale tuleb vastata ja rääkida jõu ning ühtsusega. Eesti on ka fenomenaalne digitaalses juhtimises. On palju, mida Eestilt saab õppida," rääkis ta.