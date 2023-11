Oluline reedel, 10. novembril:

- Iisraeli kaitseminister: Iisraeli jõud on jõudnud Gaza sadama lähedusse;

- USA kaitseministeerium: USA ja liitlaste sõdurid sattusid 46 korda rünnakute alla viimase kolme nädala jooksul;

- Netanyahu eitas erimeelsusi USA-ga;

- Iisraeli kaitsevägi tabas sihtmärke Süürias vastutasuks droonirünnakule EIlati koolile;

- Iisrael: 80 000 palestiinlast liikus Gaza lõunaossa humanitaarsete pauside ajal neljapäeval.

Iisraeli kaitseminister: Iisraeli jõud on jõudnud Gaza sadama lähedusse

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallanti sõnul on Iisraeli kaitsevägi jõudnud Gaza sadama lähedusse ning sõdurid võitlevad vahetult Gaza linna südames.

Samuti ütles Gallant, et Iisrael on hakanud kasutama uusi meetmeid Hamasi maa-aluste tunnelite hävitamiseks. Minister ei täpsustanud, milles meetmed seisnevad.

Gallant lisas, et neljatunnised humanitaarpausid ei sega Iisraeli sõjalist operatsiooni Hamasi hävitamiseks ning tegemist pole relvarahuga. Ministri sõnul ei kavatse Iisrael sõjalist operatsiooni peatama kuni pantvangid on vabastatud ning Hamas on hävitatud ja Gazas võimult tõrjutud.

USA kaitseministeerium: USA ja liitlaste sõdurid sattusid 46 korda rünnakute alla viimase kolme nädala jooksul

USA kaitseministeeriumi neljapäevase teate kohaselt sattusid USA ja liitlasriikide sõdurid 46 korda rünnakute alla pärast 17. oktoobrit.

Kokku rünnati sõdureid 24 korda Iraagis ja 22 korda Süürias. Rünnakuteks kasutati nii droone kui rakette.

Rünnakutes sai kannatada 56 inimest.

Netanyahu eitas erimeelsusi USA-ga

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu eitas, et Iisraeli ja USA vahel oleksid vastuolud pärast seda, kui USA president Joe Biden ütles, et humanitaarsetes pausides kokku leppimine võttis loodetust rohkem aega.

"See võttis rohkem aega kui ma lootsin ka," ütles Netanyahu Fox Newsile.

Netanyahu loetles viivitamise põhjustena sõjalise operatsiooni olukorda, Iisraeli jõudude ohutuse tagamise vajadust ja Hamasi käes olevate pantvangide teemat. Ta lisas, et Hamas tulistab evakueerimiskoridoride pihta, sest äärmusrühmitus ei taha, et palestiinlastest tsiviilelanikud lahkuksid Gaza põhjaosast, sest muidu neid ei saaks kasutada inimkilbina.

"See nõudis mõnda aega, aga ma arvan, et meil on ühine eesmärk, ning ma hindan väga president Bideni ja tema administratsiooni toetust, Ameerika rahva toetust ja mõlema Kongressi erakonna toetust," ütles Netanyahu.

Iisraeli kaitsevägi tabas sihtmärke Süürias vastutasuks droonirünnakule EIlati koolile

Iisraeli kaitsevägi teatas, et see korraldas õhurünnakuid Süürias asuvatele sihtmärkidele vastuseks neljapäeval korraldatud droonirünnakule Lõuna-Iisraeli Eilati linnas asuvale koolile.

Kaitseväe sõnul oli vasturünnakute sihiks tabada Eilatile rünnaku korraldanud rühmituse rajatisi Süürias. Kaitsevägi ei täpsustanud, mis organisatsioon oli rünnaku taga.

"Süüria režiim vastutab täiel määral kogu terroristliku tegevuse eest, mida juhitakse Süüria territooriumilt. Iisraeli kaitsevägi vastab otsustavalt igale katsele kahjustada Iisraeli riigi territooriumi," seisis kaitseväe teates.

Iisrael: 80 000 palestiinlast liikus Gaza lõunaossa humanitaarsete pauside ajal neljapäeval

Iisraeli ametnike sõnul evakueerus 80 000 palestiinlast Gaza lõunaossa neljapäeva jooksul neljatunnise humanitaarse pausi ajal. Varem leppisid Iisrael ja USA kokku humanitaarsete pauside pidamises, et lubada tsiviilelanikel evakueeruda sõjakoldest Põhja-Gazas. Evakueerumine toimub kahe tee kaudu.

Tegemist on evakueerumiste kasvuga võrreldes kolmapäevaga, kui Põhja-Gazast lahkus enklaavi turvalisemaase lõunaossa 50 000 inimest.

Iisraeli numbreid pole võimalik kontrollida. ÜRO alternatiivse hinnangu järgi evakueerus neljapäeval 50 000 palestiinlast.

ÜRO samuti teatas, et 65 veokit humanitaarabiga sisenes Gazasse neljapäeval Rafah' piiripunkti kaudu Egiptusega. Organisatsiooni väitel pole see number kaugeltki piisav. Samuti ütlesid ametnikud, et humanitaarne olukord Gazas halveneb ning kahest magedat vett tootvast merevee magestusjaamast töötab ainult üks.