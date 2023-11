Soome keskkriminaalpolitsei: merest tõstetud ankur paistab kuuluvat Hiina laevale

Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) teatel on merest tõstetud ankrul sama värv, mis on Balticconnectori oktoobri alguses kahjustada saanud gaasitoru lõigul, seega võib ankur tõepoolest kuuluda Hiina laevale Newnew Polar Bear.

Eelmise kuu jooksul politsei teostatud tehniline juurdlus on kinnitanud kahtlust, et Balticconnectori gaasitorule kahju tekitada võinud Läänemerest tõstetud ankur kuulub Hiina laevale Newnew Polar Bear, vahendab Helsingin Sanomat.

"Tehniline juurdlus jätkub, kuigi juhtumi paiga aktiivne uurimine on lõppenud. Praeguses etapis võib väita, et 24. oktoobril 2023 merest tõstetud ankur sobib teatud tehniliste parameetrite poolest Newnew Polar Beari ankruks," ütles kriminaalkomissar Risto Lohi politsei pressiteates.

Politsei andmetel on merest tõstetud ankrul sama tüüpi värv, mis on kahjustatud gaasitoru lõigul.

KRP hinnangul on kogutud andmete ja nende analüüsi põhjal sündmuste käigu uurimise fookus jäänud samaks. Uurijate peaeesmärk on endiselt Newnew Polar Beari rolli väljaselgitamine.

Soome politsei on teinud koostööd muu hulgas Eesti ja Hiina võimudega. Politsei sõnul suhtlesid nad Hiina võimudega ning esitasid rahvusvahelise õigusabipalve teabe hankimiseks ja koostöö süvendamiseks.

KRP esindajate sõnul edeneb uurimine hästi ja seda jätkatakse aktiivselt. Juhtumi uurimine võib aga sellega seotud tehniliste juurdluste ja mitmete rahvusvaheliste taotluste tõttu võtta kaua aega.

Reedel avalikustasid Eesti õiguskaitseorganid samuti Eesti ja Rootsi vahelise kaabli kahjustuste detaile.

Eesti uurijad leidsid, et ka sel juhtumil esineb inimtegevusest põhjustatud kahju. Juhtumit uuritakse nüüd koos Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusega.

Teate kohaselt on uurimise põhisuund see, et Newnew Polar Beari laevaga on seotud ka Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vaheliste sidekaablite kahjustused.

Eesti prokuratuur on samuti esitanud Hiinale õigusabipalve.