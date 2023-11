Haridustöötajate liit: kokkuleppe sõlmimine riigiga jäi ootele

Reedesel kohtumisel jõuti tulemuseni, et haridusminister Kristina Kallas küsib koalitsiooninõukogus volitusi, et sõlmida pikaajaline kokkulepe haridustöötajate liiduga õpetajate palkade osas. Riiklik lepitaja ootab tulemused ära ja teeb siis oma ettepaneku, kas ja kuidas palgaläbirääkimisi jätkata.

Haridusministri sõnul ei ole streik õiguspärane, kui lepitusmenetlus on pooleli. Samal seisukohal oli ka riiklik lepitaja Meelis Virkebau.

Haridustöötajate liidu esindaja Reemo Voltri ütles, et esimene variant õpetajate üldstreiki teha on detsembris, kui riikliku lepitaja pakkumine pole haridustöötajate ootustele vastav. Ta lisas, et tuli kohtumisele pessimistlikumalt, kui sealt lahkus.

"Valitsuse esindaja väitis meile kohtumisel, et valitsusel ikkagi on soov pikemaajalist palgakokkulepet sõlmida, jutt käib 2025-2027 palgast. Jäigem suhtumine oli järgmise aasta palga osas," sõnas Voltri.

"Järgmisel kolmapäeval teeb riiklik lepitaja lepituspakkumise ja siis osapooled otsustavad kolme päeva jooksul, kas see neile sobib. Kui see meile ei sobi, siis saame hakata ettevalmistama streiki," lisas Voltri.

Järgmine koalitsiooninõukogu, kus haridusminister partneritega asja arutab, toimub esmaspäeval.

Haridustöötajate liit taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11 protsenti, haridus-ja teadusminister esitas valitusele tõusuks kaheksa protsenti, aga riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku kõigest 1,77 protsendi suuruseks alammäära tõusuks, mis tähendab rahaliselt 31 euro suurust brutopalga kasvu.

Täna on õpetaja keskmine palk 111 protsenti Eesti keskmisest. Järgmisel aastal see aga suhtarvuna Eesti keskmisest langeb, sest palgatõus ei ole nii suur kui Eesti keskmise palga tõus.

Täiskoormusel töötava Eesti õpetaja alampalk on 2023. aastal 1749 eurot, töötasu netopalgana on 1400 eurot.