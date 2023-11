Aasta naise tiitli sai ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel

"See on suur au ja ma olen väga rõõmus, et selline tiitel tuleb ühiskondlikult ja maailma mõistes nii keerulisel ajal. Pean naiste esiletõstmist väga oluliseks just põhjusel, et meie ühiskonnas on palju võimekaid naisi, kes vajavad julgustamist, aga ka toetamist, sest nad on liiga tagasihoidlikud, et end ise esiplaanile tõsta," ütles Astrid Kannel.

Tema sõnum Eesti inimestele, aga ka inimestele laias maailmas on järgmine: "Kõik need sündmused, millega olen välistoimetajana kokku puutunud, on pannud mind mõtlema, et me ei tohiks karta. Kartmine on just see, mida vaenlane tahabki. Kuna elu nii Eestis kui ka maailmas on viimastel aastatel näinud välja nagu suur kõrtsikaklus, siis sellisel puhul on eriti hinnatud just inimesed, kes suudavad lepitada. Ja naised suudavad seda tihtipeale paremini kui mehed. Kasutagem siis seda võimalust."

Aasta noore naisettevõtja tiitli pälvinud Kee Abel ütles, et on sellest tiitlist unistanud 33 aastat, loobudes üsna hiljuti, kuna elu on pannud paika tõelised väärtused. "Seda naljakam on, et tiitel jõudis minuni nüüd," märkis ta. "See, et mind on märgatud ja minu mõtted on inimesi kõnetanud, on mulle suurim au. Loomulikult kuulub see tiitel nii minu meeskonnale kui lähedastele, minu kahele imelisele tütrele ning kahele erilisele inimesele minu hinges. Ilma nendeta ma nii kaugele jõudnud ei oleks."

Aasta naise tiitlile kandideerisid Pille Kaisel (Metsküla kooli direktor, väikeste maakoolide säilimise eest seisja), Astrid Kannel ning Janet Väärtnõu (Pidula Wakepargi ülesehitaja ja Kuressaare Tänavafestivali eestvedaja).

Aasta noore naisettevõtja tiitlile kandideerisid Elis Püvi (Baltika Grupi e-kaubanduse juht), Stiina Kristal (Näkid Metsa juht, OÜ Matkameel ja OÜ Mountain Bound juhatuse liige) ja Kee Abel.

Aastal 1992 loodud EENA kuulub rahvusvahelisse äri- ja ametinaiste võrgustikku BPW International – Business and Professional Women International. Aasta naise tiitlit antakse välja igal aastal alates 1993. aastast.