Postimees valis aasta inimeseks Metsküla kooli direktori Pille Kaiseli

"Aasta inimese valimine on Postimehes pikk traditsioon, teeme seda juba 27. korda. Meil ei olnud seekord raske valida, kuid selle inimese elu 2023. aastal ei ole olnud kerge," ütles Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi valikut kommenteerides.

"Postimehe aasta inimeseks saab keegi, kes on oma tegudega meile eeskujuks, kelle teod pakuvad lootust ja usku paremasse tulevikku," lisas ta.

Kaisel on saanud avalikkuses tuntuks, kuna Lääneranna vald on soovinud väikese õpilaste arvuga Metsküla kooli sulgeda, kuid lapsevanemate ja kogukonna toetusel on kool siiani jätkanud tegevust.

Sel kümnendil on Postimees oma aasta inimeseks valinud 2020. aasta saavutuste eest arsti Arkadi Popovi, 2021. aasta eest Narva elu edendaja Katri Raiki, 2022. aasta saavutuste eest Ukraina toetuseks annetusi koguva organisatsiooni Slava Ukraini juhi Johanna-Maria Lehtme, kellelt võeti tiitel tekkinud rikkumiskahtluste tõttu ära 2023. aasta mais.