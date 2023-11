Netanyahu sõnul on Iisraeli ja Saudi Araabia leppimine endiselt võimalik

"Ma arvan, et see saab reaalsuseks. Ma arvan, et tingimused on selleks sobivad. Tegelikult arvan, et pärast võitu on need veelgi sobivamad," rääkis neljapäeval Netanyahu

Saudi Araabia juht kroonprints Mohammed bin Salman ütles veel septembris, et riik teeb edusamme suhete normaliseerimisel Iisraeliga. 7. oktoobril alustas aga terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Iisrael alustas seetõttu sõjalist tegevust Gazas ja Saudi Araabia on seda vastulööki kritiseerinud.

Netanyahu ütles, et Iisrael ei ürita Gazat okupeerida, kuid riik peab tagama, et Hamas ei saaks tulevikus enam Iisraeli rünnata.

Iisrael nõustus neljapäeval tegema iga päev neljatunnise humanitaarpausi võitluses terroriorganisatsiooni Hamas vastu Gaza sektori põhjaosas. Netanyahu sõnul siiski relvarahu sõlmimine praegu kõne alla ei tule.

"Üks asi, millega me pole nõustunud, on relvarahu. Relvarahu Hamasiga tähendab alistumist, alistumist terrorile ja Iraani terroritelje võitu. Relvarahu ei tule, kui pantvange ei vabastata. Võitlus jätkub Hamasi terroristide vastu, kuid kindlates kohtades, tahame kaasa aidata tsiviilisikute ohutule lahkumise lahingute piirkonnast," ütles Netanyahu.