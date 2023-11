Kallas ootab võimalust valitsuses õpetajate palga pikk plaan kokku leppida

Haridusminister Kristina Kallasel (Eesti 200) oli kavas esmaspäevasel koalitsiooninõukogul küsida valitsuselt mandaati, milliste ettepanekutega saab ta panustada õpetajate palkade pikaajalisse plaani, kuid nõukogu kogunemine jäi ära, kuna peaminister on välisvisiidil.

Ministri arutelu valitsusega, kuidas ja millistest vahenditest on võimalik õpetajate palka tõsta alates ülejärgmisest aastast, lükkus seega edasi.

"Haridustöötajate palgatõusuks järgmisel aastal vahendeid ei ole, küll aga on minu ettepanek kompromissiks palgaläbirääkimistel haridustöötajatega pikaajaline plaan, millega seatakse nende palgatingimused aastateks 2025-2027," ütles Kallas ERR-ile. "Valitsuses on vaja aga enne kokku leppida, milline on minu ettepanek sinna pikaajalisse plaani," lisas ta.

Seejärel peaks toimuma kohtumine aruteludeks riigi, kohalike omavalitsuste ja haridustöötajate esindajate vahel.

Reedesel haridustöötajate, kohalike omavalitsuste, haridusministeeriumi ja riikliku lepitaja kohtumisel jõuti tulemuseni, et haridusminister Kristina Kallas küsib koalitsiooninõukogus volitusi, et sõlmida pikemaajaline kokkulepe haridustöötajate liiduga õpetajate palkade osas. Riiklik lepitaja ootab tulemused ära ja teeb kolmapäeval oma ettepaneku, kas ja kuidas palgaläbirääkimisi jätkata.

Haridustöötajate liit taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11 protsenti, haridus-ja teadusminister esitas valitsusele tõusuks kaheksa protsenti, aga riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku kõigest 1,77 protsendi suurune alammäära tõus. Palgapakkumisega rahulolematu haridustöötajate liit pöördus riikliku lepitaja poole, kes võttis 2. oktoobril õpetajate ja haridusministeeriumi vahelise töötüli menetlusse.