Cameronil polnud juba enne 2022. aastat Venemaa suhtes illusioone

Cameron oli Suurbritannia peaminister aastatel 2010-2016. Ta hoidis lääne poolelt Venemaa suhtes karmi joont.

Venemaa vallutas 2014. aastal Krimmi poolsaare ning Moskva toetatud mässajad alustasid Ida-Ukrainas ülestõusu. Cameron nõudis siis karmimaid meetmeid Venemaa vastu. Toonane Saksamaa kantsler Angela Merkel aga ei toetanud Cameroni ettepanekuid, vahendas The Telegraph.

Suurbritannia kehtestas siis relvaembargo ja nõudis Venemaa väljaviskamist G8-st. Aasta pärast Krimmi okupeerimist keeldus Cameron osalemast Venemaa üritusel, mille käigus tähistati liitlasriikide võitu teises maailmasõjas.

2015. aastal teatas Cameron, et Briti jalavägi paigutatakse Ukrainasse, et treenida Ukraina sõdureid sõjas Venemaa separatistidega. Suurbritannia tõi siis ka Balti riikidesse Venemaa agressiooni ärahoidmiseks ja NATO idapiiri kindlustamiseks jalaväekompanii.

Suurbritannia valitsusallikad rääkisid siis samas ka, et London peab jätkama dialoogi Venemaaga. Sellist lähenemist kritiseeris endine Briti armee juht Richard Dannatt. Tema sõnul võttis London toona Moskvaga suheldes liiga pehme seisukoha.

Cameron jätkab ka Iisraeli toetamist

7. oktoobril alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Gaza konflikt pälvib seetõttu taas rahvusvahelist tähelepanu. Peaministrina pidas Cameron end "Iisraeli sõbraks". Samas on ta nimetanud Gazat ka "vangilaagriks".

2014. aastal külastas Cameron Iisraeli ja pidas Knessetis kõne. Ta avaldas siis Iisraeli riigile toetust ja lubas, et Suurbritannia jätkab juudiriigi toetamist. Oma kõnes ütles ta, et "me oleme teiega".

Peaministrina mõistis Cameron hukka ka antisemitismi Suurbritannias ja lubas tagada riigis elavate juutide turvalisuse. Cameron samas ei toetanud Iisraeli asunduste rajamist okupeeritud Läänekaldale.

"Me oleme Iisraeli toetajad, kuid me ei toeta ebaseaduslikke asundusi, me ei toeta Ida-Jeruusalemmas toimuvat," rääkis toona Cameron.

Cameroni varasemad Hiina sidemed tekitavad Suurbritannias küsimusi

Pärast peaministri kohalt lahkumist tegi Cameron koostööd Pekingiga seotud firmadega. Cameroni ajal sai Suurbritannia hästi Hiinaga läbi. 2015. aastal kohtus ta Xi Jinpingiga ja jõi Hiina juhiga koos õlut. Veel eelmisel kuul teatas Briti meedia, et Cameron osaleb Hiina projektis, mille eesmärgiks on rajada Sri Lankale sadam.

Endine tooride partei juht Iain Duncan Smith ütles, et Cameron on Hiinaga sügavalt seotud. Mõned Briti poliitikud leiavad, et Cameron peab nüüd deklareerima kogu raha, mis talle on Hiina huvide edendamise nimel makstud.