Eesti 200 tegi avalduse: Arko Okk ei esinda erakonna seisukohti

Erakond Eesti 200 teatas, et erakonna esimeheks kandideeriv Arko Okk ei esinda Eesti 200 programmilisi seisukohti. Partei tegevjuhi sõnul kahjustavad Oki väljaütlemised erakonna mainet ning erakonnas on nõutud ka tema välja heitmist.

Sellise sisuga avalduse saatis teisipäeval Eesti 200 pressiesindaja Rauno Veri.

Avalduse autoriteks on märgitud Eesti 200 juhatus, Eesti 200 fraktsioon riigikogus ja Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

19. novembril toimuval Eesti 200 üldkogul kandideerivad erakonna esimeheks välisminister Margus Tsahkna ja erakonna lihtliige Arko Okk.

Eesti 200 tegevjuht Mihkel Veski ütles ERR-ile, et erakonna liikmetele saadetud üldkoosoleku kutse päevakorras on ette nähtud ka esimehekandidaatide ettekanded ning erakonna liikmetel on võimalus neile ka küsimusi esitada.

Veski sõnul on aga seoses Oki seisukohtadega tulnud erakonnast ka üleskutseid heita ta erakonnast välja.

Veski sõnul kahjustavad Oki seisukohad erakonna mainet. "Kui erakonna liige levitab esimehe kandidaadi platvormi ära kasutades meedias seisukohti, mis on tugevas vastuolus erakonna kinnitatud maailmavaateliste seisukohtadega, siis kahjustab see kahtlemata erakonna mainet," ütles Veski.

Arko Okk on viimastel päevadel antud intervjuudes silma paistnud Eesti ametlikust ja ka Eesti 200 välis- ja julgeolekupoliitilisest liinist erinevate seisukohtadega. Näiteks arvab ta, et Venemaaga tuleb suhelda ning sõjatööstuse arendamine Euroopas rahu ei too. Oki sõnul on ta vastu ka kaitsekulude suurendamisele Eestis.