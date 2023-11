Pakosta: uus juht peab sundima erakonna liikmeid rohkem tööd tegema

Pakosta sõnul peab uue juhiga erakonnas tekkima mingi uus kvaliteet. Tema soovib näha, et erakond muutuks innovaatilisemaks.

"Praegu Eesti 200 roll on ju selles, et me muudaks tervet poliitikategemist või elukorraldust teistsuguseks kui see on olnud eelmisel sajandil. See oli see põhjus, miks meie erakonda üldse vaja oli," ütles ta.

"Kui räägime erakonna muutumisest, siis Eesti 200, kes ütleb, et me oleme innovaatiline erakond, me peame seda olema. See tähendab seda, et me peame kuidagi muul moel, paremal moel kaasama oma liikmeid. See kriitika, mis on olnud täna (Margus Tsahkna) vastaskandidaadi suust, on selles mõttes ju asjakohane, et me peamegi seda paremini tegema. Me peame jõudma rohkem inimesteni, kasutades elektroonilisi kanaleid. Ma vaatan seda, kuidas Eesti 200 noored möllavad sotsiaalmeedias, siis ma ütleksin, et vanemad erakonna liikmed peavad sellele lihtsalt järele tulema. Meil on terve rida asju, mida me peame tegema teistmoodi, kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid," lisas Pakosta.

Uus juht peab Pakosta hinnangul sundima nii Eesti 200 fraktsiooni kui ka juhatuse liikmeid rohkem töötama.

"Tegelikult kõik erakonnad, kes on võimul Eestis sõltumata selle erakonna nimest, seal juhtimine toimub ikkagi juhatuse ja fraktsiooni tasemel. See ei ole ühe mehe või ühe naise soolo, vaid võimul olevat erakonda juhitakse juhatusest ja fraktsioonist, see tähendab tegelikult seda, et kõik inimesed, kes on juhatuses ja fraktsioonis, peavad ennast rohkem kokku võtma. Esimehe roll peaks olema siis ikkagi piltlikult öeldes kaikaga taguda, et igaüks teeks rohkem tööd. Me peame hakkama rohkem tööd tegema," rääkis Pakosta.

"Põhjus, miks Lauri Hussar tagasi astus, oli ju suuresti selles, et tal ei jäänud aega inimesi rohkem tööle sundida, vaid ta tegeles riigikogu rohkem tööle sundimisega. Nüüd Margus Tsahkna roll minu arvates peab olema selles, et ta peab sundima nii riigikogu liikmeid kui ka juhatuse liikmeid rohkem tööd tegema. See tähendab seda, et iga inimene, kes riiki täna juhib Eesti 200 nime alt, peab palju tõsisemalt nii eelnõudega tegelema, algatustega, tegelema suhtlemisega, tegelema oma otsuste selgitamisega, tegelema kõige sellega, mida hea poliitik teeb. Seda me lihtsalt peame rohkem tegema. Lauri Hussar uppus ära riigikogu juhtimise töösse tulenevalt sellest suurest töömahust, mis juhtus," selgitas ta.

"Tsahkna peab leidma tõesti tasakaalu selle vahel, et Eestit on vaja välismaal hästi esindada, aga ta peab piltlikult öeldes meid kõiki ka kaikaga taga ajama, ütlema, et need on meie kolm põhiväärtust: eestimeelsus, uuendusmeelsus, liberaalsus. Ta peab hoidma seda joont, et meie ükski otsus ei irdu nendest kolmest põhiväärtusest, vaid vastupidi, et me oskame ka inimestele seletada, kuidas üks või teine meie otsus on seotud eestimeelsuse, uuendusmeelsuse ja liberaalsusega. See nõuab sellist kesksemat juhtimist ja see on see, mida ma muutusena vast võib-olla isegi rohkem ootan."

Erakonna suurrahastaja Joakim Heleniuse kriitika kohta ütles Pakosta, et kuigi Helenius on väga hea majanduse tundja, ei ole ta saanud aru, et raha eest poliitikat ei osteta.

"Ma olen tegelikult pikemat aega poliitikas olnud ja olen näinud ka varem väga rahakaid inimesi, kes arvavad, et kuna neil on ettevõtluses läinud hästi, siis järelikult läheb neil ka poliitikas hästi. See alati nii ei ole, mõnikord niimoodi on. Joakim Heleniusel on minu arvates väga head majanduspoliitilised ideed ja mulle ta väga meeldib selles mõttes, et ta oskab seletada, kuidas peaks majanduses muutused käima või kuidas me peaks riigisektorit vähendama," rääkis Pakosta.

"Aga üks asi, millest ta pole aru saanud, on tõesti see, et raha eest ei osteta poliitikat üheski erakonnas loodetavasti. Kuigi mõnes erakonnas on seda mõnikord juhtunud. Ja selleks, kuidas poliitikat mõjutada, peaks ise ikkagi rohkem võib-olla kohale tulema ja aitama mingeid konkreetseid küsimusi lahendada, et et see. Ta jättis minu arust praegu kasutamata selle võimaluse, et rääkida, mida me peame majanduspoliitikas paremini tegema selle asemel, et rünnata ühte inimest isiklikult. Valimisolukorras on see muidugi tavaline, et need, kes ennast kandidaadina üles panevad, peavadki arvestama ka isiklike rünnakutega. Kahjuks nii on," lisas Pakosta.