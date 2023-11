Helme umbusaldusavaldusest: EKRE plaan on fokuseeritud mujale

"Kõigepealt tuleb muidugi üle rõhutada, et meie arvates Kaja Kallas on kõlbmatu peaministrina, me oleme seda arvanud tema esimese valitsuse, teise valitsuse, kolmanda valitsuse ajal. Oleme arvanud seda kevadel ja arvame praegu ka," rõhutas Helme.

"Aga see, mis kaalumist vajab minu meelest, on kõige rohkem küsimus, et mida me saavutada tahame. Meil on suure tõenäosusega tulemas üle kümne usaldusega seotud eelnõu ja usaldusega seotud eelnõud on ka põhimõtteliselt usaldushääletus valitsusele ja valitsusjuhile. Vahe peaministrile tehtava umbusalduse ja usaldusega seotud hääletuste vahel on kahte sorti. Esimene on see, et usaldusega seotud eelnõud võivad ka lihthäälteenamusega valitsuse kukutada. Aga peaministri umbusaldushääletus vajab 51 poolthäält. Nii et usaldusega seotud eelnõude puhul ma ütleksin, et on lahinguväli opositsioonile soodsam," selgitas ta oma kaalutlusi.

Lisaks on koalitsioonisaadikutel väga lihtne umbusaldusavalduse korral peaministrit toetada, kuid konkreetsete seaduseelnõude puhul võib koalitsioonis tekkida kahtlejaid, leidis Helme.

"Neis paariteistkümnes eelnõus, mis nüüd, kui valitsus soovib eelarve vastu võtta, peab ta lõppkokkuvõttes siduma vähemalt kümmekond eelnõu usaldusega. Nende eelnõude hulgas on terve hulk selliseid, kus on väga tõsiseid põhimõttelisi poliitilisi erimeelsusi nii koalitsioonierakondade sees kui ka koalitsioonierakondade vahel, mis on ka ju põhjus, miks nad ei ole kiirustanud siin usaldusega edasi minemisega," rääkis ta. "Nii et minu küsimus on, et kui me lähme praegu hurraaga tegema umbusaldust peaministrile, siis kas me mitte ei lähe peaministrile ja koalitsioonile appi, pakkudes neile võimalust mobiliseeruda Kaja Kallase taha, ilma et nad peaksid tegema neid raskeid valikuid eelnõude juures ja oma inimesi eelnõude juures rivvi sundima," ütles Helme.

Lisaks nägi Helme Isamaa algatuses ka ajendit, mis paneb Reformierakonna liikmeid oma juhi taha koonduma ja sellega kaudselt suurendab ka Isamaa enda toetust.

"Teine asi on see, et loomulikult me kõik saame aru, et Kaja Kallas on peaaegu ideaalne poksikott opositsioonile ja loomulikult on Isamaa huvides ja Isamaa kasu see, kui Kaja Kallas on peaministrina edasi. Nädala lõpul toimub Reformierakonna üldkoosolek. Käivitades praegu põhimõtteliselt juttu sellest, et opositsioon hakkab Kaja Kallast umbusaldama, on meil tegelikult risk, et me mobiliseerime reformierakondlased, Kaja Kallast ja tema toetajaid koonduma Reformierakonna sees, ehk me tugevdame tema positsiooni, mis lühikeses vaates on ju opositsioonile kasuks. Isamaa [toetus]protsent ju tuleb suures osas selle arvelt, et meil on nii nõrk ja halvasti juhtiv peaminister," arutles Helme.

"Nii et me peame minu meelest siin hoolikalt läbi mõtlema, mis see eesmärk on. Kui eesmärk on lihtsalt teha poliitilist relvadetäristamist, siis muidugi võib. Aga kui eesmärk on tegelikult püüda see valitsus kummuli ajada, siis võib-olla see umbusaldushääletus nende kümmekonna usaldusega seotud eelnõu vahele enam meile mingit kasu ei too, võib hoopis kahju tuua. Ja seda kõike peabki kaaluma," rõhutas Helme.

Lisaks tõi EKRE esimees ka välja, et umbusaldushääletuste puhul on vaja kokku leppida ka selle tekstis ja kes selle ette kannab ning viitas, et tema erakond on suurim opositsioonipartei.

"Eks iga erakond tahab ju olla nähtav ja kuuldav. Aga selge on see, et selle riigieelarve protsessi käigus oleme meie kui obstruktsiooni vedajad ja selgelt välja kommunikeeritud erakorraliste valimiste taotlejad olnud siin poliitilise võitluse keskpunktis. Ja noh, ei ole ilmselt midagi imestada, kui siis teistel erakondadel on omad algatused," rääkis Helme.

Siiski kinnitas Helme lõpuks, et kui tema erakond ka otsustab mitte ühineda praegu algatatud umbusaldusavaldusega peaministrile, siis vastava hääletuse korral nad toetaksid kindlasti Kaja Kallase tagandamist.

"Üks küsimus on selles, et missugune lõpuks see sõnastus on, kas me sinna oma allkirjad alla paneme või mitte. Aga kui hääletamiseks läheb, ei ole nagu küll mingit küsimust, kuidaspidi me hääletame – kindlasti me hääletame selle poolt, et Kaja Kallas peaministri kohalt tagandada. Aga jah, meie plaan on fokuseeritud mujale, see on tõsi," rääkis EKRE esimees.

Helme sõnul hakkab EKRE juhatus umbusaldusavalduse teemat arutama teisipäeva õhtul ning kolmapäeval on erakonna fraktsiooni koosolek, kus seda samuti kaalutakse.

Isamaa teatas teisipäeval, alustas läbirääkimisi riigikogus esindatud erakondadega, et algatada peaminister Kallase umbusaldamine. Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et Keskerakond soovib samuti Kallase lahkumist.