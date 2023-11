Arendaja: kinnisvaraturul käib meeletu võitlus kliendi tähelepanu nimel

Kui seni pakkusid kinnisvaraarendajad uutele korteritele tasuta kaasa parkimiskohta või köögisisustust, siis nüüd on ilmunud konkreetsed soodushinna kampaaniad, mida seostatakse aasta lõpu ja jõulude lähenemisega. Uute korterite hinnad on Tallinnas võrreldes möödunud aastaga küll soodsamad, kuid hinnalangust ekspertide sõnul oodata ei ole.

Ekspertide hinnangul on praegu võimalik leida kinnisvara uusarenduste turul küll sooduspakkumisi, aga seda just neis piirkondades, kus arendajate vahel konkurents on tihedam ning klientide tähelepanu võitmiseks ollakse valmis mõnekümne tuhande euro suuruseks hinnaalanduseks.

"Eks allahindlusi pakuvad need, kellel kõige rohkem king pigistab. Ja king pigistab seal, kus konkurents on tihedam. Ja kui me vaatame kaarti, kuhu arendusprojektid on jagunenud, siis väga palju arendusprojekte on Haabersti linnaosas, kus tõenäoliselt kinnisvara ostja käib kõik arendajad ükshaaval läbi ja vaatab, kust ta parima pakkumise saab," lausus kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Haaberstis on praegu sooduskampaaniat tegemas näiteks Kaamos Kinnisvara. Ettevõtte sõnul hoitakse turul toimuval pidevat silma peal – kui konkureeriv arendaja pakub piirkonnas soodustusi, tuleb omalt poolt klientidele midagi vastu pakkuda.

"Täna käib turul meeletu võitlus kliendi tähelepanu eest ja kuna klientide arv on piiratud, aga korterite arv on ajalooliselt kõrge, siis tähelepanu võitmiseks tuleb oma lippu kõrgelt lehvitada," ütles Kaamos Kinnisvara müügidirektor Kristo Kokk.

Swedbanki andmetel ei too sellised sooduskampaaniad panga ukse taha pikki kodulaenunõudlejate järjekordi, küll aga võib see olla viimaseks tõukeks mõnele pikaaegsele koduostjale.

"Meieni jõuavad need inimesed, kes on valmis oma tehingut lõpuks tegema. See võib tõesti nii olla, et pere, kes on endale väga pikalt kinnisvara otsinud ja ka välja valinud enam-vähem, siis selline soodustus võib neid panna ostuotsust tegema," lausus Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Ekspertide hinnangul ei ole korterite hindades aga langust oodata ning kõnealused kampaaniad on pigem lühiajalised.

"Korterite hinnastamises kindlasti langust näha ei ole. Pigem on tänane võimalus kliendi vaates see, et pangad on natukene oma tingimusi kliendile soodsamas suunas vaatama," ütles Kokk.

Kokk lisas, et hinnasoodustusi saab pakkuda juba valmis, mitte ehitusjärgus arendustele.