Pärnu kinnisvaraturg üllatas oktoobris aktiivsuse ja hinnatõusuga

Maa-ameti andmetel tehti oktoobris Eesti kinnisvaraturul kaheksa protsenti vähem tehinguid kui eelmisel aastal samal ajal ning kaks protsenti vähem kui eelnenud kuul.

Tallinnas vähenes korteritehingute arv aastaga kaks protsenti. Väike langus oli ka Tartus. Samas Pärnus tehti korteritega ligi kolmandiku võrra rohkem tehinguid kui aasta tagasi ning tervelt 75 protsenti rohkem kui septembris.

Pärnu korteri ruutmeetri keskmine hind kasvas aastases võrdluses ligi 15 protsenti.

"Oktoober on ikka hea, aga tegelikult on meil valminud terve hulk kortermaju, mille ostu-müügitehingud tehti ära juba aasta alguses. Need majad said lihtsalt korraga valmis ja see moondab statistikat natuke. Kuna Pärnu turg on Tallinna ja Tartu turust tunduvalt õhem, siis iga väike erisus statistikast kajastub vastu kui mingi suur trend," rääkis Kinnisvaraeksperdi maaklerteenuse juht Janno Peterson.

"Hindadega on ka Pärnus huvitav lugu. Kuna meil on siin hästi palju väljastpoolt Pärnut ostjale suunatud kaupa, siis kui vaadata pakkumishinda, siis Pärnu isegi Tartut edestab, kui aga vaadata tehinguhinda, siis on ikka Tartu ees. Pärnu hinnataset on ka need uued korterid üles viinud," lisas ta.