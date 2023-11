Leke: Saksa tippajakirjanik sai Putiniga seotud oligarhilt 600 000 eurot

Seipel on Saksamaal tuntud ajakirjanik. Ta on üks väheseid ajakirjanikke, kel on olnud otsene kontakt Venemaa juhiga. Seipel ise kiitleb, et on Putiniga ligi 100 korda kohtunud. Ta tunnistas, et sai oligarh Aleksei Mordašovilt raha. Ta ei täpsustanud summat, kuid dokumendid näitavad, et Seipel sai 600 000 eurot.

Seipel ise ütles, et Mordašovilt saadud raha puudutas ainult raamatuprojekte. Seipel rääkis, et jäi alati erapooletuks, seadis selged juriidilised piirid, mis tagasid tema sõltumatuse. Kirjastusfirma Hoffmann und Campe teatas, et ei teadnud sellistest maksetest mitte midagi, vahendas The Guardian.

Leke pärineb Küprose dokumentidest. Rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium ICIJ avalikustas hiljuti uue lekke, mis paljastab, kuidas Vene oligarhid peitsid oma vara Küprosel. Nende oligarhide seas on ka Venemaa miljardär Mordašov. Ta on Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirjas ning üks Venemaa rikkamaid inimesi.

Dokumendid viitavad, et Seipel sai toetust raamatute eest, mis ilmusid 2015. aastal ja 2021. aastal. Kriitikud leidsid juba varem, et Seipel avaldas venemeelseid seisukohti.

Seipel on vändanud Putinist ka dokumentaalfilmi. Filmis on näha, kuidas Putin käib jahil, mängib hokit ja sõidab Seipeli saatel limusiiniga läbi Moskva.

Dokumentaalfilm avalinastus Saksa kanalis NDR ja avalik-õigusliku meediaorganisatsiooni andmetel vaatas filmi siis 1,85 miljonit inimest. NDR teatas nüüd samuti, et ei teadnud raamatutega seotud maksetest mitte midagi ja blokeeris ajutiselt juurdepääsu Seipeli filmidele.