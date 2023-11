Oluline 17. novembril kell 10.50:

- Venemaa ründas Ukrainat taas droonidega;

- Ukraina: Venemaa poolt okupeeritud Tokmakis toimusid plahvatused;

- Stoltenbergi sõnul on Ukraina abistamine kõigi liitlaste huvides.

Ukraina teatas edust Hersoni vasakkaldal

Ukraina kaitseväelased viisid Hersoni suunal läbi hulga edukaid operatsioone ja suutsid kanda kinnitada Dnepri jõe vasakkaldal.

"Ukraina merejalaväelastel õnnestus tänu julgusele ja asjatundlikkusele koostöös teiste kaitseväe üksustega kinnitada kanda mitmel sillapeal. Ukraina merejalaväelased annavad tulelööke Hersoni oblasti pahemkaldal ja viivad läbi rünnakuid vaenlase hävitamiseks," teatas reedel Ukraina merejalavägi

Ka Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas oma viimases ülevaates, et viimase ööpäeva jooksul jätkasid Ukraina sõdurid tavapärasest suuremaid operatsioone Hersoni oblastis Dnepri jõe vasakkaldal ning tõenäoliselt liikusid Krõnki küla juures veelgi edasi.

Venemaa ründas Ukrainat taas droonidega

Reede varahommikuse informatsiooni kohaselt ründas Venemaa Shahedi droonidega Hmelnõtskõi oblastit. Piirkonnas oli kuulda ka plahvatusi. Hiljem teatas Ukraina, et Shahedi droone oli märgata ka Dnepropetrovski ja Zaporižžja oblastis, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina: Venemaa poolt okupeeritud Tokmakis toimusid plahvatused

Melitopoli seaduslik linnapea Ivan Fedorov teatas, et neljapäeva õhtul toimusid Tokmakis plahvatused. Linn asub Zaporižžja oblastis. Tokmak on oma maantee- ja raudteesõlmega Vene okupatsioonivägedele tähtis logistikakeskus. Linn asub umbes 10 kilomeetri kaugusel praegusest rindejoonest.

Ukraina väed vabastasid suvel Robotõne ning Tokmak on järgmine suur sihtmärk, mida Kiiev üritab vabastada. Tokmaki ees paikneb aga Surovikini liin.

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas oma oma viimases ülevaates, et Ukraina väed jätkavad Zaporižžja oblasti lääneosas vastupealetungi ja teevad väikeseid edusamme.

Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed üritavad edasi liikuda Kopani suunas (Robotõnest üheksa kilomeetrit lääne pool). Vene väed ründasid 16. novembril Robotõne lähedal asuvaid Ukraina positsioone. Vene väed edu ei saavutanud. Ägedad lahingud käivad veel ka Verbove lähedal.

Stoltenbergi sõnul on Ukraina abistamine kõigi liitlaste huvides

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval, et Ukraina abistamine on kõigi liitlaste riikliku julgeoleku huvides, kelle seas ka Ühendriigid.

Stoltenbergi sõnul on ta kindel, et Washington jätkab Kiievi toetamist.

NATO peasekretär ütles seda ühisel pressikonverentsil koos Läti presidendi Edgars Rinkēvičsiga.

Ajakirjanikud palusid Stoltenbergil rääkida Ühendriikide abist Ukrainale ja debatist selle andmise üle USA kongressis.

Stoltenberg rõhutas sellega seoses, kui oluline on, et kõik alliansi liitlased järgiksid NATO Vilniuses toimunud tippkohtumisel tehtud otsuseid.

"Kõik riigipead ja valitsusjuhid ning kõik NATO liitlased lubasid Ukrainat toetada mitte ainult sellepärast, et Vene presidendi Vladimir Putini võit oleks ukrainlastele tragöödia, vaid ka seetõttu, et see oleks meile ohtlik," ütles peasekretär.

Stoltenberg tõi ühtlasi välja, et Saksamaa teatas mõne päeva eest Ukrainale antava abi eelarve suurendamisest. Lisatoetusest on teatanud ka mitmed teised liitlased ja seetõttu Stoltenberg usub, et Ukrainale abi suurendamine jätkub.

Zelenski sõnul pärssis Gaza konflikt suurtükimürskude tarneid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et suurtükimürskude tarned riigile on aeglustunud pärast eelmisel kuul puhkenud sõda Iisraeli ja äärmusrühmituse Hamasi vahel.

"Meie tarned on vähenenud," sõnas Zelenski ajakirjanikele ja viitas konkreetselt 155-millimeetristele mürskudele, mida kasutatakse laialdaselt Ukraina ida- ja lõunarindel.

"Need tõesti aeglustusid. See ei ole nii, et USA ütleks, et me ei anna Ukrainale. Ei! Kõik lihtsalt võitlevad varude eest," tõdes president.

"See on elu. Ma ei ütle, et see on positiivne, aga see on elu ja me peame kaitsma seda, mis on meie oma," toonitas Zelenski.

Nii Venemaa ja ka Ukraina on näinud vaeva, et säilitada ja kindlustada mürskude varusid pärast peaaegu kaks aastat kestnud intensiivseid suurtükiväe duelle.

Lõuna-Korea on väitnud, et Venemaa liitlane Põhja-Korea on saatnud miljon suurtükimürsku, et toetada Moskva sõda Ukrainas vastutasuks satelliittehnoloogiaalase abi eest.

Samal ajal teatas Saksamaa sel nädalal, et EL ei saavuta üheaastast eesmärki saata Ukrainasse miljon suurtükimürsku.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 316 760 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 5415 (+27);

- jalaväe lahingumasinad 10 132 (+11);

- suurtükisüsteemid 7712 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 895 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 585 (+0);

- lennukid 321 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5709 (+20);

- tiibraketid 1563 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10077 (+17);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1086 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.