Inimesed kiirustavad enne piiripunktide sulgemist üle Soome idapiiri

Näiteks kohtas reedel Yle inimesi, kes sõitsid viimast korda Venemaale läbi Imatra piiripunkti.

"Mõne hullumeelse piiriületaja tõttu kannatavad süütud inimesed," ütles Ylele äsja Venemaal oma autot tankinud Elmeri Pussi Imatra piiripunkti lähedal.

Idapiiri lähistel aladel on aastaid olnud kombeks osta odavat kütust Venemaalt.

Kuigi valitsus manitses elanikke vältima turismi- ja tankimisreise Venemaale, on paljud idapiiri lähedaste alade elanikud jätkanud tavapäraseid tankimisreise Venemaal.

Samuti hakkas ebaseaduslike piiriületuste arv kasvama. Reedel oli Kagu-Soome piiripunktides asüülitaotlejate arvu tipp-päev. Kui kolmapäeval saabus üle piiri 75 ja neljapäeval 26 asüülitaotlejat, siis reede kella 18-ks tõusis nende arv juba 96-ni.

Asüülitaotlejad hakkasid saabuma ka põhjapoolsematesse piiripunktidesse. Reede pärastlõunal taotles asüüli Põhja-Karjala piiripunktides kolm inimest, teatas Põhja-Karjala piirivalve sotsiaalvõrgustikus X (varem Twitter).

Siiski ei tundu piirivalve hinnangul juhtum esialgu olevat seotud Kagu-Soomes ja Kainuus täheldatud varjupaigataotluse plahvatusliku kasvu nähtusega.

Kagu-Soome piirivalve ametniku Ville Kuusisto sõnul valmistutakse piiril olukorra halvenemiseks ehk selleks, et pärast piiripunktide sulgemist püütakse piiri ületada veelgi suuremas mahus.

"Valmistume selleks juhendamise ja juhistega. See tähendab, et nad liiguksid piiripunkti, mis on avatud ja asüülitaotlused tehakse tsentraaliseeritult," ütles Kuusisto Ylele.

Piiril on ka oht, et sagenevad ebaseaduslikud piiriületused.

Kuusisto sõnul on sellekski ettevalmistusi tehtud. Piirivalvet tõhustati seal, kus on see ohuhinnangu järgi kõige vajalikum.

EL süüdistab Venemaad asüülitaotlejate häbiväärses ärakasutamises

Euroopa Liit süüdistas reedel Venemaad asüülitaotlejate kasutamises teistele riikidele surve avaldamiseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen arutas neljapäeval peaminister Petteri Orpoga olukorda Soome piiril.

"Venemaa viis migrante ära kasutada on häbiväärne," ütles von der Leyen.

EL-i pressiesindaja Christian Wigand ütles reedel, et Brüssel on märganud dokumentideta asüülitaotlejate arvu kasvu Soome ja Venemaa piiril.

"Jälgime olukorda tähelepanelikult. Oleme ühenduses Soome võimude ja piirivalvega," ütles Wigand.