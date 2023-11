Joakim Helenius lahkus Eesti 200-st

Heleniuse lahkumisest annab tunnistust äriregister, mille kohaselt Helenius, kes sai Eesti 200 liikmeks 11. aprillil 2021, on erakonnast lahkunud 20. novembril 2023.

Helenius on olnud väga kriitiline Eesti 200 senise tegevuses suhtes ning pühapäeval toimunud erakonna uue esimehe valimise eel süüdistas parteijuhiks saanud Margus Tsahknat erakonna kriisi viimises ja kutsus üles erakonna liikmeid esimehe valimisi boikoteerima.

Samas on mitmed Eesti 200 juhtliikmed Heleniuse kriitika tagasi lükanud, öeldes, et tema rahandusalaseid ettepanekuid ei ole võimalik ellu viia.

Erakonna riigikogu fraktsiooni liige Liisa-Ly Pakosta ütles pühapäeval, et kuigi Helenius on väga hea majanduse tundja, ei ole ta saanud aru, et raha eest poliitikat ei osteta.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) andmebaasi kohaselt on Helenius Eesti 200-le annetanud 227 000 eurot.