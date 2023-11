Hussar kutsus Eesti 200 liikmeid juhivalimisi mitte boikoteerima

"On selge, et erakond vajab juhti, kes saab olla avalikult kriitiline teiste osas ja meie programmilisi eesmärke kõlavalt kommunikeerida. Me vajame juhti, kes teab, kuidas keerulises poliitilises olukorras peamisi ideid parimal moel kaitsta ja kuidas organisatsiooni kasvatada ning tugevamaks teha. Margus on olnud Eesti 200-ga tema esimestest hetkedest peale, kannab erakonna ideid ja väärtusi ning mis peamine, tal on selge ja edasiviiv visioon Eesti tulevikust. Seetõttu kutsun üles teid kõiki teda toetama ja ühiselt arutama, kuidas teha Eesti paremaks," kirjutas Hussar.

Hussar rõhutas, et Tsahkna kõrval samuti esimeheks kandideeriv Arko Okk ei esinda erakonna põhiväärtusi, mis on kirjas erakonna põhikirjas ja programmis.

Eesti 200 liige ja suurrahastaja Joakim Helenius nimetas erakonna üldkogu farsiks ja kutsus üles juhivalimisi boikoteerima.

"Selline üleskutse ei tule erakonnale mitte kuidagi kasuks. Vaatamata erinevatele väljaütlemistele, siis kõige olulisem on just nüüd tuua oma hääl üldkogule, et teha parim otsus nii erakonnale kui ka Eestile. Loodan, et liikmed tunnetavad uue esimehe valimise olulisust ja osavõtt saab olema rohkearvulisem kui kunagi varem," lausus Hussar.

"Seega soovin, et igaüks meie liikmetest tuleks kohale ja avaldaks toetust esimehekandidaadile, kes esindab selgelt meie erakonna väärtuseid," lisas ta.

Joakim Helenius ütles, et erakonnal on vaja radikaalset restarti ja korralikku erakonna valimisprotsessi, kus saavad osaleda ka sellised isikud, kes praegu ei osale. Heleniuse pidas oluliseks, et nendel, kes kandideerivad, oleks piisavalt palju aega oma mõtteid ja visiooni erakonna liikmetele selgeks teha.

Hussar temaga ei nõustu. "Arutelu, kas kandidaatide ülesseadmiseks anti piisavalt aega või mitte, ei vii meid hetkel kuhugile. Kuna selle otsuse tegemise hetkel oli teada vähemalt kuus inimest, kes sellele kohale sobiks ja kes olid seda nõus ka kaaluma, siis selline otsus ka langetati. Olin juba enda tagasiastumisest teatanud ning otsuseid tuli langetada, sest erakond ei saa olla ilma esimeheta," sõnas Hussar.