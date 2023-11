Helenius: Eesti 200 on viinud kriisi Tsahkna tehtud otsused

Helenius rääkis saates, et Eesti 200 sai hea tulemuse riigikogu valimistel tänu väga heale valimisprogrammile. "Valijatel oli lootus, et Eesti 200-st saaks Eesti poliitmaastikul uus tegija, kes viib ellu innovaatilisi mõtteid ja reforme või vähemalt seisab nende eest," ütles ta.

Pärast seda on tema sõnul läinud aga asjad allamäge. "See algas koalitsiooniläbirääkimistel, kus minu arvates visati need põhimõtted, mille eest me valimisprogrammis seisime, üle parda. Ja seda selleks, et saada head ametikohad võimuladvikus. Pärast koalitsiooniläbirääkimisi on erakond kulgenud ühest skandaalist teise. Ja täna meie reiting on murdosa sellest, mis oli valimistel. Allakäik on toimunud kiirelt ja erakond saab süüdistada ainult iseennast. Kui see ei ole kriis, siis ma ei tea, milline võiks üks poliitiline kriis olla," kommenteeris Helenius.

Süüdistab Tsahknat

Helenius märkis, et kui pühapäeval saab erakonna esimeheks Margus Tsahkna, siis erakond kriisist välja ei tule.

"Margus on sisuliselt olnud lõplik otsustaja juba Lauri Hussari juhtimise ajal. Margus ongi see, kes on teinud otsused, mis on viinud erakonna kriisi. Kui isik, kes vastutab selle kriisi eest, arvab nüüd, et ta saab selle kriisiga paremini hakkama kui see isik, kes tegi, mida Margus otsustas, siis mul on raske näha, kuidas ta seda erakonda praegusest kriisist hakkab välja vedama," rääkis Helenius.

Helenius kutsus üles erakonna liikmeid pühapäevaseid juhivalimisi boikoteerima.

"Kui piisavalt palju erakonna liikmeid on minu argumentidega nõus, siis ma loodan, et nad boikoteerivad valimisi. Kui piisavalt suur osa liikmetest nii teeb, siis on juhatusel vaja otsustada, kuidas edasi talitada. Kui osalemine praegustel valimistel jääb väga väikeseks, siis tühistame praegused valimised ja lähme edasi uute valimistega. Ja neid võiks korraldada nii nagu demokraatlikule erakonnale kohane," sõnas ta.

"Ma arvan, et erakonnal on vaja radikaalset restarti ja korralikku erakonna valimisprotsessi, kus saavad osaleda ka sellised isikud, kes praegu ei osale. Meil on vaja seda, et nendel, kes kandideerivad, oleks piisavalt palju aega oma mõtteid ja visiooni erakonna liikmetele selgeks teha," lisas ta.

Ei taha "vana punti" enam juhtimise juures näha

Heleniuse sõnul on Tsahkna tiivale olemas Eesti 200-s alternatiiv, kes suudaks erakonna toetuse taastada.

"Need neli isikut, kes vastutavad koalitsiooniläbirääkimiste läbikukkumise eest, ei ole õiged isikud erakonda edasi viima. Aga meil on erakonnas väga häid ja tarku inimesi. Enne valimisi öeldigi, et Eesti 200 on asjatundjate erakond. Meil on palju asjatundjaid, palju ettevõtjaid, palju teadlasi. Meil on palju inimesi, kellel on tõesti midagi anda. Seda vana punti ma ei taha enam erakonna juhtpositsioonidel näha," lausus Helenius.

Samas ütles Helenius, et peab Kristina Kallast heaks haridusministriks ja Margus Tsahknat heaks välisministriks ja ministri kohtadelt ei ole vaja neid välja vahetada.

"Aga erakonna juhtimine vajab seda, et seda teeks täiesti uued inimesed uue arusaamaga sellest, mille eest erakond seisab," lausus Helenius.

Eesti valijad ei taha kuulda loosungeid

Heleniuse sõnul ei meeldi talle ka loosungid nagu "pikk plaan", "nulleelarve" ja "personaalne riik". "See ongi üks etteheide, mis mul on sellele võimuladvikule. Meie erakond, mis pidi olema asjatundjate erakond ja mis pidi rääkida detailselt reformidest, on muutunud loosungite erakonnaks," ütles Helenius.

"Nende loosungite eest saavad seista Eesti poliitikas kõik erakonnad EKRE-st sotsiaaldemokraatideni välja, aga need ei tähenda midagi," lisas ta.

"Meil on vaja välja tuua, kuidas me praktikas tahame muutusi teha. Ma arvan, et Eesti valijad tahavad näha, et Eesti poliitikas oleks vähemalt üks erakond, kes räägib asjadest nagu nad on ja selgitab detailselt, kuidas nad tahavad muutusi teha. Eesti valijad ei taha enam kuulda loosungeid," rääkis ta veel.

Kas Eesti 200 peaks valitsusest lahkuma?

Heleniuse sõnul ei pea Eesti 200 tingimata praegusest valitsuskoalitsioonist lahkuma, aga oma seisukohtade eest tuleb tugevamalt seista.

"Meil on vaja tagasi minna oma valimisprogrammi seisukohtade juurde ja viia läbi muutused valitsuses. Ma arvan, et praegu on ka Reformierakonnal keerulised ajad ja nüüd oleks õige hetk meie põhimõtted valitsuses läbi suruda. Kui sellest ei saagi midagi ja Reformierakond ei ole nõus rohkem Eesti 200 seisukohti valitsusprogrammi panema, siis ongi vaja valitsusest välja astuda. Aga see oleks viimane samm," rääkis ettevõtja.

"Aga keegi ei võta meid tõsiselt, kui arvavad, et Eesti 200 teeb kõik, mida Reformierakond tahab, selleks, et Tsahkna ja Kallas saaks olla ministrikohtadel," lisas ta.

Margus Tsahkna kõrval esimeheks kandideerivat Arko Okki Helenius väga tõsiseltvõetavaks esimehe kandidaadiks ei pea. "Ma väga ei ole süvenenud tema argumentidesse," ütles ta.

Küsimusele, kas Helenius jääb pärast pühapäevast üldkogu erakonda, vastas ta, et otsustab seda selle järgi, kui hästi õnnestub tema üleskutse valimiste boikotiks.