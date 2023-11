Taro: Heleniuse rahuloematus on mõistetav, kuid erakond pole vaid üks inimene

Eesti 200 suurrahastaja ja liige Joakim Helenius heitis Vikerraadio saates "Uudis +" parteijuhiks pürgivale Margus Tsahknale ette erakonna kriisi viimist ja kutsus ka erakonna liikmeid üles esimehe valimisi boikoteerima.

Igor Taro ütles ERR-ile, et ta Heleniuse kriitikaga ei nõustu, kuid mõistab samas rahulolematust. Tema sõnul ei ole Eesti 200 kriisis, vaid Eesti on suures majanduskriisis.

Vastates küsimusele, kas Heleniuse rahulolematus võib viia erakonnalt ka tema senised suured annetused, ütles Taro, et üksikuid liikmeid ei peaks üle tähtsustama ning Eesti 200 saab laiemalt oma liikmetelt palju toetusi.

"Me peaks vähem rääkima üksikutest liikmetest ja arvestama sellega, et organisatsioon ei ole ainult üks liige, olgu see erakonna esimees, mõni rahastaja. Ma ei tähtsustaks seda personaalküsimust liialt üle," ütles Taro.

"Erakonnal on olemas ka riigipoolne rahastus tänu sellele mandaadile, mille ta on riigikogus saanud. Ma arvan, et antud juhul seesama juhtum näitab, kui oluline on see demokraatia seisukohalt, et need poliitilised organisatsioonid, mis Eesti elu edendamisega tegelevad, ei oleks ainult sellisest isikupõhisest rahastamisest sõltuvad. Seda esiteks. Teiseks, Eesti 200 on läbi aegade eristanud see, et me oleme suutnud päris palju oma liikmetelt ja toetajatelt raha koguda, mitte ainult ühelt inimeselt, vaid laiemalt. Ja see kindlasti mõnevõrra vähendab ka selle personaalküsimuse olulisust," lisas ta

Eesti 200 on toetus on arvamusküsitluste järgi teinud pärast valimisi suure kukkumise. Taro hinnangul ei tasu sellest teha kaugeleulatuvaid järeldusi erakonna tervise kohta.

"Reitingumuutus ei saa olla kuidagi erakonnasisese kriisi indikaatoriks. See võib põhjustada teatud inimestel võib-olla ka rahulolematust või segadust, aga iseenesest ei ole selles ka midagi ebanormaalset, et kui riigis tehakse raskeid keerulisi otsuseid /.../, siis ongi reitingumuutused mingil määral loomulikud. Selle põhjal mingisuguseid kaugeleulatuvaid järeldusi erakonna tervise kohta, ma arvan, ei saa teha," ütles ta.

See, et Eesti 200 mõne aastaga ei hääbuks, on Taro sõnul erakonna enda teha.

"Ma arvan, et selle vältimine on meie enda teha, et kui me ise, erakonna ja organisatsioonina ja igaüks liikmena suudame selle endale selgeks teha, et meie plaan on viia Eesti elu edasi ja tegutseda pika plaani vaates, siis nii ka juhtub. Kõik need lagunemised, volatiilsused sünnivad alati organisatsiooni seest, mitte kusagilt väljaspoolt. See kõik sõltub meie enesekindlusest. Vaadates seda ruumi praegu, kui palju meil inimesi tuli erakorralisele üldkogule, minu arust on see enesekindlus ja valmisolek täiesti olemas. Oleks meil olnud täna, ma ei tea, pooltühi ruum, siis oleks võinud öelda, et midagi on väga halvasti, aga inimesed on valmis kaasa mõtlema ja oma tuge pakkuma ka erakonna juhtkonnale," selgitas Taro.

Erakonna reitingu tõstmine ei saa Taro hinnangul olla omaette eesmärk mitu aastat enne valimisi. Tema sõnul on tähtis, et erakonna toetuspind järgmisteks valimisteks oleks tugev ja selle jaoks tehakse pikemalt ettevaatavaid otsuseid.

"Tuleb need otsused meelekindlalt hetkel ellu viia ka siis, kui see võib korraks haiget teha, nii nagu hambaarsti juures, aga mõne aja pärast toimub paranemine ja võib-olla ka nende otsuste vajalikkuse mõistmine ühiskonnas. Mina usun küll sellesse, et hiljemalt ülejärgmisel aastal hakkavad need otsuste viljad ka inimesteni jõudma ja siis saadakse aru, mis on tegelikkuses olnud oluline ja miks need on olnud vajalikud."