Valge Maja energianõunik: araabia maad ei hakka naftat relvana kasutama

Valge Maja peamine energiavaldkonna nõunik Amos Hochstein ütles intervjuus Financial Timesile, et tema on kindel, et araabia maad ei hakka kasutama naftaeksporti relvana. Samuti usub Valge Maja kõrge ametnik, et energiaturud tulevad hästi toime Iisraeli ja Hamasi konfliktiga.

Hochstein rõhutas, et koostöö USA ja Pärsia lahe naftatootjate vahel on olnud viimase kahe aasta jooksul tugev.

"Naftat on kasutatud relvana aeg-ajalt sellest ajast saadik, kui sellega hakati kauplema maailmaturul, seega ma oleme alati selle üle mures, töötame selle vastu, kuid seni pole seda tehtud," ütles ta intervjuus Financial Timesile.

Ametnik lisas, et vaatamata kahele korraga käivale sõjale on nafta hinnad ühed madalaimad aasta jooksul. Siiski lisas Hochstein, et puhata ei saa, ning olukord muutub kiiresti.

"Tootjate ja tarbijate koostöö on viimase kahe aasta jooksul olnud tugev energiašokkide ennetamisel," ütles ta.

Seni pole Pärsia lahe riigid andnud järele Iraani nõudmisele kehtestada nafta ekspordile embargo seoses Iisraeli sõjalise operatsiooniga Gazas Hamasi vastu. Iisrael alustas vasturünnakut Hamasi vastu pärast äärmusrühmituse 7. oktoobril korraldatud terrorirünnakut Iisraeli vastu, milles hukkus 1400 inimest ja võeti pantvangi umbes 240.

Samas hoiatasid Saudi Araabia valitsejate mõtteviisist teadlikud eksperdid, et riik võib jätkata nafta tootmise kärbetega seetõttu, et nafta hind langes 77 dollarini barreli kohta eelmisel nädalal.

Eeldatakse, et Ar-Riyad avalikustab naftatootmise edasisi kärpeid maailma suurimate naftatootjate OPEC+ toimuval istungil Viinis 26. novembril. Allikate sõnul kaalutakse tootmise kärpimist kuni ühe miljoni barreli võrra päevas. Üks miljon barrelit naftat moodustab ühte protsenti maailma naftatootmisest.

Samas pole lõplikku otsust veel langetatud, ning kui edasised tootmise kärped peavad teoks saama, siis põhjenduseks tuuakse välja madalaid naftahindu, mitte Iisraeli-Hamasi konflikti.

Saudi Araabia ametnikud on korduvalt rõhutanud, et nende otsused toetuvad turuolukorrale, mitte poliitilistele kaalutlustele.

Samas on USA ja selle Pärsia lahe liitlased jäänud eri seisukohtadele Iisraeli-Hamasi sõjas. Araabia maad mõistavad Iisraeli sõjalist operatsiooni hukka, samas kui USA toetab Iisraeli õigust ennast kaitsta.

Hochstein keeldus kommenteerimast võimalust, et OPEC+ ühenduse riigid jätkavad tootmismahtude kärpimisega. Samuti ei öelnud ta, kas USA on Saudi Araabiaga sel teemal vestelnud.

Samas ütles Valge Maja kõrge ametnik, et viimase kahe aasta jooksul on Washington olnud nende riikidega püsivas kontaktis paljudel teemadel, ning koostöö püsib tugevana.

"Ma arvan, et me jõudsime arusaamisele tootjatega USA-s, tootjatega Lähis-Idas ja üle maailma, et on olemas piir, millest hindade kõrgemaks tõusmine mõjutab negatiivselt globaalset majanduskasvu ja seega neid ka," ütles Hochstein.