Netanyahu teatas edusammudest Hamasi pantvangide vabastamises

AFP avalikustas võimalikud Iisraeli ja Hamasi kokkuleppe detailid. USA president Joe Biden kinnitas, et kokkulepe Hamasi käes olevate pantvangide vabastamiseks võib olla lähedal. Iisraeli kaitsevägi piiras Jabalia linna Põhja-Gazas. USA senaatorid kutsusid Bidenit koostööle Iisraeliga Gaza abi osas. Punase Risti juht arutas Hamasiga Gaza sõja humanitaarküsimusi.

AFP avalikustas võimalikud Iisraeli ja Hamasi kokkuleppe detailid

Uudisteagentuuri AFP info järgi keskenduks võimalik Iisraeli ja Hamasi vaheline kokkulepe kolmele tingimusele.

Esiteks kehtestataks Gazas viiepäevane vaherahu, mille jooksul peataks Iisrael maapealse operatsiooni ning piiraks õhurünnakuid.

Teiseks vabastaks Iisrael 300 juudiriigi vanglates olevat Palestiina päritolu naistest ja alaealistest kurjategijat.

Kolmandaks vabastaksid äärmusrühmitused Hamas ja Islamidžihaad 50 kuni 100 iisraellastest ja välismaalastest pantvangi. Vabastataks ainult naissoost ja alaealistest tsiviilisikuid, mitte pantvangi võetud Iisraeli sõdureid.

Anonüümseteks jäänud Hamasi ja Islamidžihaadi esindajad ütlesid AFP ajakirjanikele, et need rühmitused on kokkuleppe tingimustega nõus.

Kui kokkulepe peaks sündima, siis selle avalikustaks ametlikult Katar. Pärsi lahe riik on vahendanud Iisraeli ja Hamasi vahelisi kõnelusi konflikti algusest.

Läbirääkimised Hamasi 7. oktoobri rünnaku ajal Gazasse viidud pantvangide vabastamise üle on jõudnud lõppfaasi ja on kokkuleppele lähimas punktis, ütles vahendaja Katar teisipäeval.

"Oleme kokkuleppele jõudmisele lähemas punktis kui kunagi varem," ütles Katari välisministeeriumi pressiesindaja Majed Al-Ansari ja lisas, et läbirääkimised on jõudnud "kriitilisse lõppfaasi".

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas teisipäeval edusammudest palestiina äärmusrühmituse Hamasi 7. oktoobri rünnakus Gazasse viidud pantvangide vabastamises.

"Ma loodan, et head uudised tulevad varsti," ütles Netanyahu Põhja-Israeli sõjaväebaasis sõduritele.

Iisraeli kaitsevägi: Liibanoni piiril toimuvad kokkupõrked

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Daniel Hagari teatas teisipäeval, et Iisraeli ja Liibanoni piiril toimuvad mitu viimast päeva kokkupõrked.

Hagari sõnul tulistati Liibanonist Iisraeli suunas kolm tankitõrjeraketti. Pressiesindaja sõnul pole keegi saanud vigastada.

"Iisraeli kaitsevägi ründab tulistamiste allikat Liibanoni territooriumil," kirjutas Hagari sotsiaalmeedias.

Iisraeli kaitsevägi piiras Jabalia linna Põhja-Gazas

Iisraeli kaitsevägi teatas, et see piiras Jabalia linna Põhja-Gazas ning selle jõud on valmis operatsiooni järgmiseks etapiks.

Jabalia asub Gaza linnast põhja pool ning seal on leidnud aset mitmed lahingud alates 7. oktoobri Hamasi rünnakust Iisraelile

Ühtlasi teatas Iisraeli kaitsevägi viimase päeva jooksul 250 õhurünnaku teostamisest Hamasi sihtmärkide pihta, milles seas oli kolm tunnelišahti Jabalia piirkonnas. Iisraeli väitel sai rünnakus surma mitukümmend Hamasi äärmuslast.

Biden: kokkulepe pantvangide vabastamiseks võib olla lähedal

Kui ajakirjanikud küsisid USA presidendilt Joe Bidenilt, kas kokkulepe äärmusrühmituse Hamasi poolt Iisraelist Gazasse viidud pantvangide vabastamiseks võib olla lähedal, vastas Biden, et see info vastab tõele.

"Ma usun seda küll," ütles Biden.

Hamasi liider Ismail Haniyeh ütles samuti teisipäeval sotsiaalmeedias, et tema liikumine läheneb vaherahuleppele Iisraeliga.

"Oleme vaherahu osas kokkuleppele jõudmisele lähedal," avaldas Haniyeh arvamust.

Info võimaliku Iisraeli ja Hamasi vahelise kokkuleppe sõlmimisest, mille raames vabastatakse osad pantvangid ning sõjapidamises peetakse mitmepäevast pausi, hakkas levima juba nädalavahetusel.

USA senaatorid kutsusid Bidenit koostööle Iisraeliga Gaza abi osas

USA demokraatidest senaatorite rühm kutsus USA presidenti Joe Bidenit üles tegema Iisraeliga koostööd, et tagada katkematu humanitaarabi tarnimine Gaza sektorisse, teatas meediaväljaanne Hill.

Pöördumise allkirjastasid 13 senaatorit, kelle seas Tim Kaine ja Tammy Baldwin.

Kirjas palusid seadusandjad USA administratsioonil teha koostööd Iisraeli ja selle liitlastega, et viia ellu plaan, mis kaitseb tsiviilelanikke ja toimetab Gazasse vajalikku humanitaarabi.

Senaatorid taotlesid ka Iisraeli ja Gaza vahelise Kerem Shalomi piiripunkti avamist, et hõlbustada nõuetekohast läbivaatust ja suurema abi kohaletoimetamist.

"Selle kontrollpunkti taasavamine peaks olema osa humanitaarabiplaanist," soovitasid seadusandjad.

Kirjas palutakse ka haigete ja haavatud tsiviilisikute juurdepääsu tagamist kiirele arstiabile Gazas ja ka võimalust evakueerida abivajajaid naaberriiki.

"Oleme mures, et konflikti praegune trajektoor viib meid kaugemale meie ühistest eesmärkidest lõpetada äärmusrühmituse Hamasi oht ja eemaldada see võimult Gazas, tuua pantvangid koju ja saavutada kahe riigi lahenduse kaudu piirkonnas jätkusuutlik rahu," märkisid senaatorid.

Seadusandjad toonitasid, et nende arvates ei saa Iisraeli ja Palestiina konflikti lahendada ainult jõuga.

"Süütute inimeste elude säilitamine ja inimõiguste austamine on nii moraalselt õige ja ka parim lootus pikaajalisele strateegiale julgeoleku, stabiilsuse ja rahu saavutamiseks piirkonnas," lisasid rahvasaadikud.

Gaza haiglast evakueeriti sada patsienti

Äärmusrühmituse Hamasi kontrolli all oleva Gaza sektori tervishoiuministeerium teatas esmaspäeval, et Rahvusvahelise Punase Risti (ICRC) abiga evakueeriti sealsest haiglast sada patsienti.

"Indoneesia haiglast evakueeriti ICRC abiga 100 patsienti," ütles tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Ashraf al-Qudra uudisteagentuurile AFP.

Al-Qudra lisas, et veel sada patsienti viiakse öö jooksul Khan Yunise linna meditsiiniasutustesse.

Siiski viibib haiglas selle direktori sõnul veel ligi 500 patsienti.

Punase Risti juht arutas Hamasiga Gaza sõja humanitaarküsimusi

Rahvusvaheline Punane Rist teatas esmaspäeval, et organisatsiooni juht Mirjana Spoljaric sõitis Katari, et kohtuda seal äärmusrühmituse Hamasi esindajatega arutamaks Gaza sõja humanitaarküsimusi.

Teadaande kohaselt oli Spoljarici vestluskaaslaseks Hamasi poliitbüroo esimees Ismail Haniyeh.

Ühtlasi kohtus ühenduse president Katari võimuesindajatega.

Iisrael kutsus tagasi oma suursaadiku Lõuna-Aafrika Vabariigis

Iisraeli välisministeerium teatas esmaspäeval, et kutsus tagasi oma suursaadiku Lõuna-Aafrika Vabariigis, kui riik korraldab suurte tõusvate majanduste ühenduse BRICS tippkohtumise Gaza sõja teemal.

"Pärast viimaseid Lõuna-Aafrika Vabariigi võimude avaldusi kutsuti Iisraeli suursaadik Pretorias tagasi Jeruusalemma konsultatsioonideks," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Lior Haiat.