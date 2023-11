Tallinn võtab 125 miljonit laenu ja hakkab toetusi tõstma

Tallinna linn suurendab järgmise aasta eelarves korra aastas makstavat pensionilisa ning tõstab kooli alguse toetust ja teisi toetusi, samuti on prioriteetide seas investeeringud avalike kasutusega puitmajade ehitamisse. Eelarve kogumaht on 1,26 miljardit eurot ja pealinn võtab 125 miljonit eurot laenu.

Tallinna järgmise aasta eelarvetuludeks on kavandatud 1,06 miljardit eurot ja kuludeks 984,1 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) ütles eelarvet tutvustaval pressikonverentsil, et tähtsaim kulurida on juba varem avalikustatud eestikeelsele haridusele ülemineku programm, mille maht on 8,8 miljonit eurot.

Eelarve prioriteedid on Kõlvarti sõnul paika pandud lähtuvalt arusaamast, et kriisi ajal tuleb avalikul sektoril toetada inimesi ja investeerida majandusse, viimase puhul on üks eelisvaldkondi kohalik puitmajasektor.

"See pole loomulikult toetusmeede. Meie eesmärk on rikastada linnaruumi, ehitada rohkem puitmaju. Selliseid maju soovime esialgu projekteerida ja hiljem ka ehitada erinevates valdkondades, jutt on haridusest, lastedadest, ringmajanduse keskusest või isegi rannahoonest. Erinevaid avaliku funktsiooniga puitmaju tuleb lähiaastatel linnaruumis päris mitu," sõnas ta.

Haridusinvesteeringute maht on 70 miljonit eurot ja neist tähtsamateks on huvikeskus Kullo, kuhu läheb 25 miljonit eurot, aga ka reaalkooli juurdeehitus, Hiiu kooli renoveerimine, Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehitise viimane etapp ning ka uue Karjamaa kooli rajamine. Viimane võtab aega rohkem kui ühe aasta ja järgmise aasta investeeringumaht on 11,3 miljonit eurot.

Pärast pikka kavandamist peaks algama Peterburi maantee renoveerimine. Raha eraldab pealinn eelarvest ka Kopli päästekomando säilitamiseks ning linnateatri ehitus jätkub.

Lisaks on Tallinnal kavas tõsta mitmeid toetusi. Hinnatõusu kompenseerimiseks ühe korra aastas pensionäridele makstava pensionilisa summa tõuseb seniselt 175 eurolt 200 euroni ja eelarvest kulub selleks 18,3 miljonit eurot.

Puudega lapse toetus tõuseb 125 eurolt 150 euroni, kogukulu eelarvest on 285 000 eurot. Abivajava lapse tugiisikuteenuse tunnihind tõuseb seitsmelt eurolt üheksa euroni. Ka kooli alguse toetus tõuseb 75 eurolt 100 euroni.

Transpordi valdkonnas on samuti plaanis uuendusi: kavas on osta seitsme miljoni euro eest 15 elektribussi ning 27 miljoni euro eest 23 uut trammi. Ühistransport on ka tuleval aastal Tallinna elanikele tasuta ja aasta ringi hakkavad sõitma ööbussid.

Rattataristu osas seatakse eesmärk, et kahe aasta pärast oleks Tallinna kesklinnas olemas rattateede põhivõrk, mis pakuks alternatiivi teistele liikumisviisidele.

Rääkides sellest, kuidas kõiki kulutusi katta, ütles Kõlvart, et Tallinn ei ole võtnud endale varasematel aastatel suurt laenukoormust ja saab nüüd endale laene lubada. Tuleva aasta eelarves kavandatakse laenurahana kasutada kuni 125 miljonit eurot.